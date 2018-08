Congo-Kinshasa: Processus électoral - Le Conseil de sécurité insiste sur la mise en œuvre effective de l'Accord de la Saint-Sylvestre

Les quinze membres de l' organe onusien ont appelé, dans une déclaration publiée le 13 août, à une application sincère de l'accord conclu le 31 décembre 2016 qui, selon eux, est essentiel pour la tenue d'élections pacifiques et crédibles, le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo (RDC).

Le processus électoral en RDC était, pour la énième fois, au centre des discussions au Conseil de sécurité des Nations unies lors de sa réunion du 13 août. Au cours de cette rencontre tenue à New York, les quinze membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur attachement à l'accord de la Saint-Sylvestre dont la mise en œuvre efficace, rapide et sincère est, d'après eux, essentielle pour la tenue d'élections pacifiques et crédibles le 23 décembre. Tout en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC conformément à la Charte des Nations unies, ils ont fait acte de leur engagement à travailler en étroite coordination avec l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands lacs, la Communauté de développement de l'Afrique australe et d'autres acteurs régionaux clés pour « assurer la mise en œuvre intégrale de l'Accord et la conclusion réussie du processus électoral ».

Dans le même ordre d'idées, ils ont mis une emphase particulière sur les mesures de décrispation qui sous-tendent cet accord mais aussi sur le respect des droits fondamentaux des citoyens sans oublier le respect du calendrier électoral. Ils ont aussi exhorté toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC « à créer toutes les conditions nécessaires pour assurer un environnement propice à la vie politique et de faire en sorte que les élections se déroulent dans les conditions requises de transparence, de crédibilité et d'inclusion conformément aux obligations internationales auxquelles la RDC a librement souscrit ». Les membres du Conseil de sécurité n'ont pas manqué d'insister sur la participation pleine et effective des femmes à tous les stades du processus électoral.

Enfin, le Conseil de sécurité a encouragé le gouvernement congolais et la Céni « à veiller à ce que toute demande d'appui logistique et technique auprès de la Monusco soit faite dans les délais, afin de permettre à la mission onusienne d'apporter un soutien adéquat ».