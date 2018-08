Congo-Kinshasa: Paty Muangisa - « Nous travaillons pour rétablir le dialogue entre Congolais »

Le M23 menace de reprendre les armes si le processus électoral n'est pas inclusif, transparent et libre. Plus »

P.M. : Le processus est irréversible. Les signaux sont au vert car, d'une part, le gouvernement respecte ses engagements de financer ses élections et, d'autre part, nos acteurs politiques se mettent déjà en ordre de bataille pour ces élections. Le travail de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) qui passe par le respect de son agenda augure des meilleurs lendemains pour des élections transparentes et apaisées.

Étant à juste titre autorité morale du Front commun pour le Congo, comprenez qu'il restera un acteur majeur de la scène politique de notre pays. Nous n'avons jamais considéré qu'il y avait une crispation politique en République démocrattique du Congo (RDC). Beaucoup de schémas ont été inventés par des ennemis de la RDC en complicité avec certains acteurs politiques congolais pour tenter d'avoir la main sur nos richesses et continuer à nous exploiter. Nous vivons dans un cadre démocratique où seul le respect de nos lois compte. Ne pas se représenter n'est pas un cadeau du président de la République, c'est juste la continuité de son vœu de faire de la RDC une vraie démocratie. Cela passe alors par le respect de notre Constitution, de nos lois et le chef de l'Etat n'est que dans son rôle de garant de la Constitution.

