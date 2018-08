Sénégal: Les medecins-veterinaires exigent un meilleur traitement salarial

La Fifa menace de suspendre les fédérations du Nigeria et du Ghana, à cause d'ingérences… Plus »

Dr Alioune Badara Diouf et ses collègues estiment que le chef de l'Etat n'est pas au courant de leur situation de précarité et la discrimination salariale qu'ils subissent.

En ce sens que les vétérinaires abattent un travail de titan et forment le seul corps dans l'administration que l'on retrouve dans presque beaucoup de secteurs comme le ministère de la Pêche, celui de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et même au ministère de l'Enseignement supérieur.

Et c'est la faculté de médecine qui nous a délivré notre diplôme d'Etat», tient à précisé Dr Alioune Badara Diouf, président du comité. Et de poursuivre: «tous les doctorants, une fois à la fonction publique, sont classés à la hiérarchie A 1 spécial et nous les vétérinaires civils sommes classés à la hiérarchie A1.

«Nous sommes sorti tous de l'Ecole inter-état des sciences et médecines vétérinaires avec un doctorat d'Etat comme nos collègues pharmaciens, dentistes et même médecins-vétérinaires militaires.

