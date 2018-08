Burkina Faso: Hadj 2018 - Des pèlerins s'expriment sur leur séjour à Médine

C'est dans la ville sainte de Médine que les pèlerins entament le pèlerinage. Ils sont arrivés des quatre coins du monde pour accomplir le 5ème pilier de l'islam avec des sentiments divers et surtout la détermination à accomplir un devoir religieux.

Nous avons recueilli les propos de plusieurs d'entre eux, venus prier à la Mosquée du prophète Mohamed (Paix et salut sur lui), faire des invocations et saluer la mémoire du prophète et de ses compagnons.

Achirou ADEGOKE :

« Nous sommes arrivé de Ouagadougou depuis vendredi. Ici à Médine, on se consacre beaucoup à la prière à la Mosquée du prophète Mohamed. Je suis heureux d'avoir effectué ce déplacement et je ne peux que rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant et miséricordieux en lui demandant de faciliter notre séjour et notre retour. Pour le moment, tout se passe bien».

Malick ROMBA :

« Nous demandons à Dieu de nous donner la force d'accomplir ce Hadj qui est aussi une épreuve physique. Nous prions beaucoup afin que tout se passe bien, car on a encore du chemin après Médine. C'est ce que j'ai à dire pour le moment».

Adama SIDIBE :

« Ce sont des sentiments de joie que j'éprouve en me retrouvant en ce lieu saint avec mes frères et sœurs musulmans, venus du Burkina , d'Afrique et du monde pour une grande communion rarement vécue. J'adresse mes bénédictions à tout le monde, à mon pays. Que Dieu donne la force à nos dirigeants, afin qu'ils accomplissent leurs œuvres de paix et de construction de la nation.»

Mariam TOUNKARA :

« Je suis venue du Mali pour le Hadj. Je prie pour que se consolide la fraternité et la solidarité entre tous les musulmans, entre tous les hommes et toutes les femmes, entre tous les pays, et cela pour un monde meilleur. Que Dieu bénisse tout le monde. C'est pour tout cela que nous prions et prierons toujours.»

Alfa Abou LASSIDI :

«Tout commence bien. Nous prions dans la Mosquée du saint prophète et nous visitons sa tombe et celles de ses compagnons. Nous sommes allés également au cimetière des grands hommes et demandons à Allah de toujours guider nos pas.»

Souleymane KONATE :

« Notre séjour se déroule normalement, comme prévu. Nous sommes bien pris en charge par nos encadreurs. Nous prions depuis notre arrivée. Nous sommes allés nous incliner devant les tombes. Nous rendons grâce à Dieu et lui demandons de nous accompagner durant tous les rites. Nos bénédictions vont à tous les pèlerins et à notre pays, le Burkina Faso.

Assita KABORE :

« Je n'ai pas de souci. J'ai un encadreur qui s'occupe de moi (NDLR : elle se déplace en chaise roulante), je prie beaucoup et prie pour mes proches, mes connaissances et pour tout le monde. Mes bénédictions vont au pays entier. Que Dieu garde sa main sur nous tous, afin que le hadj se passe bien.»

Médine, « la ville du prophète »

Médine, anciennement Yathrib, est une d', capitale de la , située dans le . Elle a plusieurs noms en : Al-Madīna « la ville » ; Al-Madīna al-Munawwara, son nom officiel et qui se traduit par « la ville illuminée », Madīnatu an-Nabî « la ville du prophète », ou Madīnatu Rasûl « la ville du messager de ». C'est là que vint s'installer en 622 à l' le de l', , après qu'il eut reçu l'ordre de Dieu de quitter , ville distante de plus de 430 km. C'est aussi là qu'il mourut et fut enterré en 632.

La ville abrite son tombeau dans la (« mosquée du Prophète ») ainsi que les premiers et , les autres personnes importantes de l'islam restant au cimetière . Médine est la deuxième ville sainte de l'islam, après La Mecque.

Bien qu'elle n'est pas un passage obligatoire du , de nombreux pèlerins venant de La Mecque viennent se recueillir, comme beaucoup de fidèles durant toute l'année, sur le tombeau de Mahomet et visiter les mosquées.