Sénégal: Kaolack - 100 familles des environs du lac Khakhoum seront relogées à Sing-Sing

Même si, du côté des populations, la grogne monte de plus en plus, la dernière réunion d'urgence de la Cellule de suivi et de veille du ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, a été sanctionnée par une décision finale de transférer la motopompe du quartier Sara Diamaguène dans le bassin de Thioffac.

Une rencontre au cours de laquelle, il était surtout question de partager, avec l'ensemble des services concernés, les partenaires techniques locaux, les mesures à prendre afin de pallier à toute éventualité, les dispositions utiles à l'harmonisation des opérations qui seront déroulées sur le terrain et autres solutions alternatives pour résoudre l'équation de l'électro-motopompe du bassin de Thioffac tombée en panne et qu'il convient de remplacer.

Le coordonnateur national du Projet de construction des logements sociaux et lutte contre les inondations et bidonvilles, Idrissa Tall, a annoncé cette nouvelle, vendredi dernier, à la sortie d'une réunion du Comité régional de développement (Crd) de Kaolack.

