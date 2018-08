Burkina Faso: Jean Etienne Belemgnegré - Le secret d'une success story au CEP

L'école Bagré Périmètre « B » a obtenu, pour la dixième année consécutive, un taux de réussite de 100% à l'examen du Certificat d'études primaires (CEP). Une prouesse, qui est à mettre à l'actif du corps enseignant avec en tête, son directeur, Jean Etienne Belemgnegré. Rigueur, amour du travail sont, entre autres, le secret d'une décennie de succès.

Jean Etienne Belemgnegré est sous les feux des projecteurs. L'Instituteur principal (IP) de l'école Bagré Périmètre « B » s'est encore illustré positivement aux examens du Certificat d'études primaires (CEP). Réaliser 100% à cet examen scolaire n'est plus un secret pour lui.

Pour la dixième année consécutive, il a conduit ses élèves au succès. Depuis 2012, après sa sortie de l'Ecole normale supérieure de Koudougou (ENSK), il a vite ôté son costume d'IP pour se consacrer à la préparation de ses candidats au CEP. La rigueur, le travail et la discipline sont le secret de la réussite, dit-il tout joyeux. A ces principes cardinaux, il adjoint la ponctualité et l'assiduité.

Rencontré dans la journée du 18 juillet 2018, au sein de son établissement, l'école primaire Bagré Périmètre « B », dans la province du Boulgou, M. Belemgnegré raconte que ce « success story » n'est pas un fruit du hasard.

« Les cours commencent à 7h30, mais à 6H30 ou 7h, tous les maîtres sont déjà présents en classe. Il n'y a pas de raison que l'élève vienne en retard. Ici, c'est la discipline ou rien », confie l'enseignant. C'est cette rigueur, qui impacte positivement sur le rendement scolaire des enfants, soutient-il.

Meilleure école de la CEB

Tout a commencé à l'école de Sampiéri dans l'Est. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Il réalise 100% à la session de 2008-2009. En 2013, relate-t-il, « nous avons réussi 100% avec 96 élèves présentés. En 2014, 70 candidats ont été admis à leur examen. 2015, 72 élèves ont été déclarés admis ».

A cette session, l'école Bagré Périmètre « B » est déclarée meilleure école de la région. 2016, 71 écoliers réussissent avec brio à leur examen. 2018, 62 élèves sont déclarés admis. Ces résultats, précise-t-il, ne sont pas seulement à son actif. Le directeur dispose d'un personnel expérimenté dans la gestion des classes. La majeure partie de ses collaborateurs exercent depuis plus de dix ans.

«Avec un tel groupe, nous ne pouvions que réaliser de bons résultats», affirme-t-il, haut et fort. Aussi, l'équipe enseignante s'est fixé pour objectif d'obtenir 100% aux examens. «C'est notre devise», indique, fièrement, Jean Etienne Belemgnegré.

La pédagogie est un art qui se cultive, au fil du temps avec des éducateurs pour acquérir des expériences, informe l'enseignant. C'est pourquoi, il a développé sa propre technique pour doter ses élèves de multiples capacités intellectuelles. «Mon programme de CM2, surtout d'éveil, je le révise en 2 heures de temps.

En sciences, 2 heures me suffisent pour réviser tout le programme de l'année scolaire. Pareil en histoire et géographie », rapporte-t-il. Mieux, dit-il : « En deux heures, je traite 20 études de texte. En 3 heures, je finis dix études de texte à l'écrit ». En tant que directeur, il convient pour lui de donner l'exemple, à ses collègues.

Ensuite, souligne-t-il, les enfants vont avoir l'amour du travail. A l'en croire, lorsque le corps enseignant a le goût du travail, il n'y a pas de raison que les élèves ne lui emboîtent pas le pas. Sa réussite, l'élève Abdoul Koudous Massé la doit à la parfaite organisation et surtout à la maestria de son éducateur.

«Le maître nous a donné le goût du travail. Si bien qu'on s'organisait en groupes de travail pour permettre à ceux qui ne maîtrisent pas les cours de pouvoir comprendre facilement. Même les nuits, nous venons afin de permettre à ceux qui vont des difficultés de mieux comprendre comme nous», témoigne-t-il. Inoussa Sawadogo, qui a aussi réussi à son examen, ne tarit pas d'éloges pour son enseignant.

Il reconnait qu'il doit sa réussite à son maître. Le petit Inoussa soutient, à titre d'exemple, avoir traité plus de dix études de texte à l'oral et à l'écrit par jour. «De février à juin, nous avons fait plus de 100 examens blancs», confesse-t-il. Ce rythme de travail a permis à l'école d'enregistrer en son sein le meilleur élève de la CEB de Bagré au CEP.

Avec 165,5 points sur 170, Sabane Zidouemba dit aussi devoir sa réussite à son maître qui lui a inculqué le goût de l'apprentissage et du travail bien fait. « Nous travaillons tous les jours, même les dimanches. En tant que chef de groupe, particulièrement, j'aidais les plus faibles à relever leur niveau en leur expliquant les leçons qu'ils ne maîtrisent pas», confirme-t-il.

Au départ, le rythme de travail du directeur (jour et nuit) a créé des gorges chaudes au sein des parents d'élèves. Incompris auparavant, Jean Etienne Belemgnegré est désormais adulé par ces derniers. Il confie avoir eu des prises de bec avec beaucoup de parents qui estimaient qu'il faisait «trop travailler» leurs enfants.

Mais, M. Belemgnegré confesse : «mon seul but est la réussite de leurs progénitures». Le Malgré Naaba de Toussouaka, président Comité de gestion de l'école (COGES) de l'école ne peut contenir sa joie. «Nous sommes très fiers de lui. Nous n'avons jamais eu du 100% avant son arrivée», témoigne le chef traditionnel.

Des taux de succès en baisse

L'inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la CEB de Bagré, Sibiri Armand Bamogo, estime que les résultats engrangés ne dépendent pas seulement du suivi pédagogique, mais de la valeur intrinsèque de chaque unité administrative. C'est ce qui fait la différence entre M. Belemgnegré et les autres directeurs, à ses dires.

Car, en tant qu'IP, selon les textes et les normes, il devrait être dans son bureau pour viser les cahiers quotidiennement, donner les conseils aux enseignants, etc. Mais, il va au-delà de ses attributions en administrant les cours et les devoirs aux enfants. «Il est toujours au contact des élèves et les contrôle périodiquement.

Lorsque vous arrivez ici, vous penserez que c'est un enseignant titulaire et non un directeur déchargé des cours», informe l'inspecteur.

Avec M. Belemgnegré, ajoute-t-il, il n'y pas de cours de rattrapage, plutôt des cours supplémentaires. Pendant que les autres se reposent les mercredis et samedis, il est toujours en classe avec ses élèves. Il administre les cours du soir, à partir du 2e trimestre. Dans l'enseignement on a des titres, informe-t-il.

Malheureusement, certains les galvaudent. Pour le Certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (CEAP), explique Sibiri Armand Bamogo, certains enseignants estiment que c'est le Certificat essentiel d'action publique (CEAP). Ensuite, pour le Certificat d'aptitude pédagogique (CAP), ceux qui ne veulent pas travailler disent, faites tout pour avoir le Certificat d'arrêt de préparation (CAP).

«Comment un enseignant sans préparation peut réaliser de bons résultats ?», s'interroge M. Bamogo. Pour le Certificat supérieur d'aptitude pédagogique (CESAP), dont est titulaire M. Belemgnegré, des enseignants disent que c'est le Certificat de cessation de l'action publique.

«C'est-à-dire que lorsque que tu es titulaire du CESAP, tu restes dans ton bureau, vise les cahiers de préparation ou tu vaques à d'autres occupations privées.

De telles déclarations peuvent décourager ceux qui ont la volonté de bien faire», regrette l'inspecteur Bamogo. Cette année, le taux de réussite a baissé de plus de 70% à 61% dans la province du Boulgou. A cet effet, la Directrice provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Boulgou, Kadidja Sawadogo, interpelle tous les acteurs de l'éducation à jouer pleinement leur rôle.

« Victime » de son succès

L'école périmètre « B » est «victime» de son succès. La gestion des effectifs est devenue un casse-tête chinois pour elle, depuis 2012, début des 100% aux examens. «Lorsqu'on lance le recrutement pour le CP1, on a pas moins de 100 candidats. L'année passée, on a recruté 136 nouveaux élèves.

Nous sommes débordés », déplore le directeur Jean Etienne Belemgnegré. D'où la construction des hangars de fortune pour décongestionner l'effectif pléthorique des classes de CM1 et CE2 qui se retrouvent avec près de 100 élèves dans chacune d'elle.

Il dit avoir un pincement au cœur lorsqu'il voit des enfants qui n'ont pas de place dans son établissement. En 16 ans de profession, et malgré ses prouesses, Jean Etienne Belemgnegré n'a pas encore reçu la reconnaissance (décoration) de la Nation.

Mais, il ne compte pas baisser les bras. Son idéal, c'est toujours faire de l'élève un agent complet. Paraphrasant feu président Sud africain, Nelson Mandela, M. Belemgnegré soutient : « être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, mais un choix de vie ». Tel est l'esprit qui l'anime dans son métier d'instituteur.