Sénégal: Sédhiou - Amélioration des pratiques et innovations en matière de gouvernance

Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territorial, Yaya Abdoul Kane, a procédé, vendredi dernier à Sédhiou, au lancement du Prix Leadership local. L'objectif majeur est de promouvoir l'approche de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen par l'apprentissage sur les meilleurs pratiques et innovations en matière de gouvernance au Sénégal.

En procédant vendredi dernier 10 août, au lancement du Prix Leadership local, une activité de compétition citoyenne, le ministre de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territorial a indiqué que «la distinction est une approche volontaire à l'intention des collectivités territoriales, des journalistes communicants et des chercheurs.

Des trophées seront décernés aux trois premiers de chaque catégorie, au cours d'une cérémonie parrainée par le Chef de l'Etat, en présence des partenaires au développement intervenant dans le secteur et des invités», a indiqué Yaya Abdoul Kane.

Rappelant le contexte de cette distinction, Bachir Kanouté, le coordonnateur exécutif de Enda-Ecopop a fait observer que l'Union africaine a relevé que «de temps en temps, c'est important de primer l'excellence dans les collectivités territoriales.

Très souvent, nous oublions qu'à la tête de ces collectivités, il y a des manageurs qui travaillent souvent dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui parviennent à faire des innovations. L'enjeu est de les identifier à travers le Sénégal et de les donner en modèles».

Au sujet des différentes catégories ciblées, Bachir Kanouté ajoute que «le prix est lancé et nous allons collecter les candidatures autour de six catégories.

La première a trait à l'engagement et à la participation citoyenne, la deuxième liée à la transparence et à la reddition des comptes, la troisième attachée à l'inclusion, l'égalité et l'équité notamment la problématique jeune, la dimension genre et des couches vulnérables».

Magnifiant le travail des journalistes et communicants, il relève, dans ce même registre, qu'«il y a un prix qui s'adresse aux journalistes qui font un travail magnifique mais qui n'est pas souvent très bien connu. Et, cela participera à mieux rendre visible le travail qui se fait dans le cadre de la décentralisation».

Et enfin, conclut-il, il y a «une autre catégorie qui s'adresse au monde scientifique à savoir les universitaires. Et les meilleures questions de recherches pourront bénéficier de bourses autour de la décentralisation, gouvernance territoriale et démocratie».