Burkina Faso: Projet Paludisme et maladies tropicales négligées - Des avancées significatives, des défis à relever

Le comité régional de pilotage du projet Paludisme et maladies tropicales négligées (P/MTN) au Sahel a tenu sa 5e réunion, le vendredi 3 août 2018 à Ouagadougou.

Le comité régional de pilotage du projet Paludisme et maladies tropicales négligées (P/MTN) au Sahel, a tenu sa 5e réunion dans le but, entre autres, de faire le point sur l'état d'avancement des différentes interventions planifiées et réalisées puis d'apprécier les résultats à mi-parcours du projet.

C'était le vendredi 3 août 2018 à Ouagadougou. Selon le représentant du directeur général de l'Organisation ouest- africaine de la santé (OOAS), Salifou Zouma, des avancées significatives ont été notées en termes de collaboration transfrontalière, d'harmonisation des interventions, de mise en œuvre d'activités transfrontalières et de couverture des cibles des campagnes. Il a cependant fait savoir qu'il reste des points à améliorer.

« Il s'agit du démarrage tardif des activités, du retard dans la signature de la mise en œuvre des contrats d'assistance technique avec l'OMS, du recrutement des agences chargées du paiement des agents de santé communautaire et de la lenteur dans le processus de passation des marchés avec un niveau de décaissement relativement bas », a énuméré M. Zouma.

C'est pourquoi, il a lancé un appel à toutes les coordinations du projet au niveau pays comme de l'OOAS, à prendre des mesures nécessaires à la résolution de ces problèmes. Par ailleurs, le représentant du directeur général a invité les participants à des discussions approfondies afin de lever les éventuels goulots d'étranglement à la mise en œuvre du projet.

Problème de santé publique

Il a réaffirmé la disponibilité et l'engagement de l'OOAS à soutenir les efforts des pays dans l'atteinte de l'objectif du projet. Remerciant la Banque mondiale pour son soutien, M. Zouma a espéré qu'elle apporte sa contribution dans le contrôle et l'élimination du P/MTN.

Pour la représentante du ministre de la Santé du Burkina Faso, Dr Francine Ouédraogo, le paludisme et les maladies tropicales négligées demeurent une préoccupation majeure de santé publique.

Saluant la tenue de la rencontre et la mise en œuvre du projet, elle a laissé entendre que les MTN sont à la fois cause et conséquence directes de la pauvreté en Afrique, en général et dans le Sahel, en particulier.

« Elles handicapent et empêchent les personnes atteintes à prendre soin d'elles-mêmes, de leur famille et à participer au développement économique de leur pays », a regretté Mme Ouédraogo. Elle a tenu à signifier que le Burkina Faso adhère aux projets d'intégration de la CEDEAO et aux interventions de l'OOAS.

« Notre pays s'impliquera dans toute action utile visant à éliminer le paludisme et les MTN », a-t-elle promis. La représentante du ministre de la Santé a remercié l'OOAS pour son soutien au Burkina Faso et ses efforts de coordination dans l'amélioration de la santé des populations.