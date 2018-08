Burkina Faso: 25e coupe AJSB - Salitas FC, le super champion

Et sur une faute de la défense de Salitas FC, l'arbitre Juste Ephrem Zio indique le point de penalty à la 77e mn. Une occasion pour l'ASFB de prendre le dessus sur son adversaire. Malheureusement, la frappe de Cheick Djbril Ouattara, meilleur joueur et meilleur buteur de la saison, est repoussée par Daouda Diakité.

L'équipe bobolaise se crée la première occasion sur un coup-franc à la 7e mn. La défense de Salitas FC mise sous pression met la balle en corner. Les poulains de Ladji Coulibaly se ressaisissent et procèdent par des contres. A la 13e mn, le tir de Ilasse Sawadogo est arrêté par le portier Salifou Coulibaly. Le même Ilasse revient à la charge à la 16e mn et son centre trouve la tête de son coéquipier qui ne cadre pas.

Au terme de la confrontation, c'est Salitas FC qui remporte la super coupe à l'issue des tirs au but sur le score de 4 à 1. Le score à l'issue du temps règlementaire était de zéro but partout. Pourtant, dès l'entame de la rencontre, ce sont les « Jaune et noir » de l'ASFB qui prennent en main le match.

