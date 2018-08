Burkina Faso: Capture du dividende démographique

Le Réseau africain jeunesse santé et développement (RAJS/BF) au Burkina Faso, avec l'appui de Planned parenthood global, a organisé un panel des jeunes sous le thème : «Santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes ; au-delà du droit une nécessité pour la capture du dividende démographique», le mardi 31 juillet 2018 à Ouagadougou.

Le Réseau africain jeunesse santé et développement au Burkina Faso (RAJS/BF), entend apporter sa contribution à l'atteinte du Dividende démographique(DD) au Burkina Faso.

En effet, le réseau avec l'appui de Planned parenthood global a, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la population, organisé un panel des jeunes sous le thème : «Santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes ; au-delà du droit une nécessité pour la capture du dividende démographique», le mardi 31 juillet 2018 à Ouagadougou.

La représentante du ministère en charge de l'économie et des finances, Fati Balma, a indiqué que l'on ne peut parler de dividende démographique sans parler de santé sexuelle des adolescents et jeunes. Car ces derniers contribuent pour une grande partie à la croissance démographique.

«La population burkinabè se caractérise par son extrême jeunesse : 52% de la population a moins de 17 ans et 58% a moins 20 ans. Et les jeunes de moins de 15 ans contribuent à 11% à la fécondité générale et la tranche de 15 à 19 ans contribuent à 21% ; avec 6 041 cas de grossesses en milieu scolaire entre 2012 et 2016», a-t-elle expliqué.

Pour elle, il faut une maîtrise de la sexualité de la part des jeunes pour pouvoir accéder au dividende démographique. Pour ce faire, leur formation en santé sexuelle et reproductive est nécessaire et bienvenue.

«Dès lors que les adolescents ne se forment pas et ne maîtrisent pas leur sexualité, ils s'exposent à des problèmes de santé et d'abandon scolaire ; toute chose qui réduit leur chance de changer de rang social et d'accéder à des postes de responsabilité dans le futur.

Cette situation affecte beaucoup plus les filles que les garçons et est néfaste pour le développement du pays», a-t-elle dit. Ce panel, selon le président des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale au Burkina Faso, Moukaïlou Ouédraogo, permettra de faire entendre la voix des jeunes.

«Il permettra aussi de faire prendre conscience aux participants qu'il est capital d'adopter un comportement sexuel responsable et qu'une sexualité bien maîtrisée permet de rester en bonne santé, de favoriser le développement économique», a-t-il dit.

Dans sa communication sur le thème, le maître-assistant en démographie, Yentéma Onadja, a démontré les défis liés à la SSR des adolescents et jeunes au Burkina Faso.

Il s'agit, entre autres, de l'insuffisance d'informations sur le sujet; l'insuffisance de l'éducation sexuelle complète dans les curricula d'enseignement (formel et non formel) ; la faible accessibilité de ceux-ci aux services de SSR, l'insuffisance de convivialité dans l'offre de la contraception aux adolescents et jeunes et la faible prise en compte des besoins des jeunes dans les politiques de SR/PF.

Pour relever ces défis, l'expert a préconisé la lutte contre le décrochage scolaire des jeunes pour une meilleure santé sexuelle et reproductive ; la mise en œuvre de l'éducation sexuelle complète en même temps que des services de santé adaptés au profit des adolescents et jeunes tout en améliorant l'accès à des soins adaptés aux besoins de ceux-ci.

A cela s'ajoute la nécessité d'atteindre les adolescents et les jeunes non scolarisés et déscolarisés par des interventions au niveau de la communauté et l'intensification des interventions qui visent à autonomiser les filles et l'égalité entre les sexes. Pour l'atteinte du DD au Burkina Faso, l'éducation des filles est un levier majeur à prendre en compte, a préconisé M. Onadja.