Congo-Kinshasa: A Kananga, le BCNUDH accentue la sensibilisation sur les droits et devoirs à l'approche des élections

communiqué de presse

Kananga, le 31 juillet 2018 - Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme BCNUDH a organisé au cours du mois de juillet une série de sensibilisation se rapportant aux droits et devoirs en période électoral en direction de différents acteurs.

Avec l'ouverture des bureaux de réception de candidats aux élections provinciales et nationales surtout présidentielle la RDC est en plein dans sa période électorale. En vue de diffuser les tensions qui sont connues dans cette période le BCNUDH met l'accent sur le renforcement des capacités de certains acteurs clefs.

Ainsi le 27 juillet, à Kananga, le BCNUDH a sensibilisé 37 officiers subalternes et supérieurs des FARDC, dont 3 femmes sur les droits de l'homme et la violence sexuelle.

La session s'est concentrée sur les fondements des droits de l'homme, les aspects des opérations militaires liés aux droits de l'homme, la responsabilité des commandants et l'interdiction de la violence sexuelle et d'autres formes de violence contre les femmes. À la fin de la session, les participants ont affirmé qu'ils s'engageaient à protéger et à faire respecter leurs droits dans la région du Kasaï.

Le 24 juillet, le BCNUDH, a clôturé un atelier de deux jours de renforcement des capacités sur les droits humains fondamentaux et la liberté politique en période électorale pour les organisations des médias dans la province du Kasaï centrale.

Cette session qui a connu la participation de la police des Nations Unies (UNPOL) et de la Section de la protection de l'enfance, s'est focalisée sur les suivants : comprendre le concept de libertés, le cadre juridique pour l'organisation des manifestations publiques en RDC, l'usage de la force par les forces de l'ordre ainsi que la protection de l'enfant contre la manipulation et l'exploitation à des fins politiques en période électorale. Au total, environ 24 hommes et 16 femmes ont participé à l'activité.

Le 23 juillet, ces professionnels des médias ont abordé les sujets sur les droits de l'homme et les élections, les droits et les devoirs du journaliste pendant la période électorale et le cadre juridique pour la pratique de la profession de journaliste.

Le 2 juillet à Kananga, le BCNUDH a sensibilisé environ 33 membres des FARDC, dont trois femmes sur les droits de l'homme, en accordant une importance particulière au droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté et à la liberté d'expression.

Selon les organisateurs ces ateliers de renforcement sont nécessaires pour encadrer le processus électoral afin qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions dans le respect des droits de l'homme.