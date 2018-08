Angola: L'IVA promeut une plus grande justice fiscale

Luanda — L'application de la taxe sur la valeur ajoutée (IVA, sigle en portugais) en Angola vise à accroître les recettes fiscales de l'État, à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi qu'à garantir une plus grande justice fiscale, a déclaré lundi, à Luanda, le doyen de l'Université de la Faculté d'économie de l'Université Agostinho Neto (UAN), Redento Maia.

L'académicien, qui parlait à l'Angop, en marge du débat sur l'IVA « difficultés et solutions dans sa mise en œuvre », promu par la faculté d'Economie, a affirmé que l'Angola est le seul pays dans la région de la SADC, qui n'a pas encore mis en œuvre une telle taxe.

A son avis, la création de l'IVA est une bonne initiative car elle impose la formalisation du commerce et de l'économie dans son ensemble et permet une extension plus large de l'assiette fiscale du pays.

Le professeur d'université a souligné certaines contraintes pour la mise en œuvre de l'IVA, telles que le degré élevé d'informatisation de l'économie, la comptabilité non organisée des entreprises, le manque de techniciens, entre autres.

En dépit des contraintes énumérées par l'économiste et professeur Redento Maia, l'Administration générale des impôts (AGT) prévoit insérer l'IVA dans le système fiscal angolais à partir de 2019, dans le cadre de la réforme en cours dans le pays.

Pour l'IVAen Angola, le doyen de la faculté d'économie de L'UAN préconise l'application d'un taux unique et le minimum d'exemptions possibles, l'obligation d'un régime simplifié pour les petits et micro contribuables et l'application d'un taux zéro sur les importations.

À son tour, le coordinateur du groupe technique de l'AGT pour la mise en œuvre de l'IVA, Adilson Cequeira, a expliqué qu'il s'agissait d'une taxe indirecte prélevée à toute la chaîne de production de la distribution et commercialisation.