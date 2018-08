Angola: 49 monuments et sites classés

La République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan du Sud se trouvent au programme d'une… Plus »

Festus Tuyeikelao a clarifié qu'en plus de ceux-ci, sont contrôlés sept monuments et sites, notamment le monument historique et culturel du roi Mandume Ya Ndemufayo situé à Oihole et le monument Mufilo à Ombadja.

Il a expliqué que le processus de classification nécessite l'image historique détaillée de l'emplacement et de son importance historique, le travail topographique, des croquis de l'emplacement ainsi que la vérification de la véracité des faits et seulement après la préparation de propositions à soumettre au ministère de tutelle.

C'est ce qu'a informé mardi à l'Angop, le chef du département de la culture et du patrimoine historique, Festus Tuyeikelao, notant que les mêmes résultent du programme de mise à part des sites historiques réalisé au cours des cinq dernières années, grâce à un travail d'enquête, l'inventaire, la recherche et la diffusion du patrimoine historique.

