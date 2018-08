Angola: L'écrivain Albino Carlos défend une grande valorisation des musiciens

Luanda — L'écrivain Albino Carlos a défendu mardi à Luanda une plus grande valorisation des musiciens en vertu de leur contribution à l?appréciation de l'identité culturelle angolaise.

Parlant à l'Angop, en marge d'une rencontre avec des élèves de différentes institutions d'enseignement sur la culture angolaise au Centre Culturel Brésil / Angola, Albino Carlos a affirmé que le secteur musical angolaise est souvent négligé à cause de la non valorisation et du manque de prise de conscience de l'importance de la structure de l'identité nationale.

L'auteur a également dit que la musique angolaise avait considérablement évolué ces derniers temps et conquis des espaces au niveau international, non seulement dans sa dimension plus traditionnelle mais aussi urbaine, ce qui montre une certaine ouverture à la mondialisation.

À titre d'exemple, Albino Carlos a fait référence à Kuduro et Kizomba qui ont aujourd'hui conquis le monde, car ce sont des chansons et des styles qui résultent du dialogue et d'une grande influence culturelle nationale.

L'écrivain a également mentionné que la musique angolaise traverse toutes les facettes de la vie, car à travers elle, on peut conter et percevoir l'histoire du pays.

Pour cette raison, Albino Carlos soutient que les musiciens devraient être de plus en plus valorisés pour leur précieuse contribution non seulement à l'unité nationale, mais aussi à l'affirmation de l'identité culturelle angolaise.