Ghana: Le gouvernement alloue plus de 50 milliards de FCFA à la région productrice de cacao

Le gouvernement ghanéen a alloué un montant d'environ 103 millions dollars soit plus de 50 milliards Fcfa en 2018. Et ce, pour la construction de nouvelles routes, ainsi que la réhabilitation des voies dans la région Ashanti, une zone située au centre du pays et principale productrice de cacao. Une région qui regorge également d'importantes réserves minières.

Selon le site Financial Afrik qui relaie l'information, c'est le Président Nana Akufo-Addo, qui l'a annoncé, le dimanche 12 août, lors des célébrations des Akwasidae, une cérémonie dédiée au trône de la tribu Ashanti, à Kumasi, chef-lieu de cette région et deuxième plus grande ville du Ghana.

«Cette année, 500 millions de cedi ont été consacrés aux routes d'Ashanti. Ce plan d'ensemble pour les voies (... ) a déjà été approuvé par le Conseil des ministres et permettra d'aménager les routes de Kumasi et de la région Ashanti», a déclaré Nana Akufo-Addo.

Le Président ghanéen a par ailleurs assuré que «Kumasi sera au cœur de l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire du pays». Enfin, Nana Akufo-Addo a appelé le roi des Ashanti, Otumfuo Osei Tutu ainsi que tous les chefs de la région, à soutenir les programmes et les politiques mis en place par son gouvernement.