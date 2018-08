Congo-Kinshasa: Un nouveau traitement contre Ebola testé en RDC

L'utilisation de ce traitement a été rendue possible notamment après le feu vert du comité d'éthique du ministère de la santé de la RDC "On s'attend à ce que quatre autres traitements soient approuvés pour un usage éventuel", explique Tarik Jasarevic, le porte-parole de l'OMS. "Le vaccin est une prévention, là il s'agit d'un traitement pour une personne déjà malade", poursuit-il.

En République démocratique du Congo une nouvelle molécule thérapeutique contre l'épidémie d'Ebola, appelée Mab114, a été utilisée par les équipes médicales à Beni et Mangina ce mardi, alors que le virus continue à faire des morts dans le nord-est du pays. 41 décès ont été enregistrés selon les autorités sanitaires congolaises et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

