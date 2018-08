Gabon: Plusieurs cadres du PDG écartés des prochaines législatives

Autrefois cité attrayante, la ville de Moanda n'est plus que l'ombre d'elle-même. La boue en saison des… Plus »

Au Gabon, les candidats aux élections législatives et locales jumelées du 6 octobre prochain ont jusqu'au 25 août pour déposer leur candidature au siège du Centre gabonais des élections (CGE). Lundi 13 août, le Parti démocratique gabonais (PDG), a publié sa liste des candidats investis. Le parti au pouvoir a investi un candidat sur chacun des 143 sièges. Il n'a fait aucune concession à ses alliés. Malgré cela, le parti d'Ali Bongo Ondimba a sacrifié plusieurs cadres, et pas des moindres.

