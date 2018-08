Ile Maurice: Litige familial - Blanchi par la Cour, il réclame à présent des dommages

«J'ai été blanchi dans les deux cas mais j'estime que mes proches ont agi de mauvaise foi en faisant des allégations fausses et malicieuses contre ma personne dans le passé. De ce fait, j'ai subi des préjudices», dit-il. Et d'ajouter qu'il réclame ainsi des dommages qui totalisent un montant de Rs 500 000.

À l'origine de toute cette affaire, qui remonte au 24 février 2012: un terrain. Le plaignant raconte avoir été approché par l'un des trois proches. Ce dernier lui aurait dit : «Mo fer piez toi pu to kit terrain la to ale... » Dans sa plainte, le plaignant souligne qu'il aurait subi des menaces et aurait fait face à plusieurs allégations depuis.

