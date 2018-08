Ile Maurice: Diffamation alléguée - SAJ poursuit La Sentinelle et deux journalistes

Rs 25 millions de dommages et la caption of the body de Philippe Forget, directeur des publications au moment des faits, et du journaliste Axcel Chenney. C'est ce que réclame le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth (SAJ), dans une plainte déposée lundi au greffe de la Cour suprême.

Le ministre mentor dit s'être senti diffamé par un article paru dans l'express en date du samedi 30 juin 2018 sous le titre «Terres de l'État : SAJ offre Rs 48 millions aux Soodhun». Dans sa plainte, SAJ a inclus in toto les articles en question. Il soutient que ceux-ci sont diffamatoires et que les défendeurs, Philippe Forget, Axcel Chenney et La Sentinelle, ont publié des informations qui lui ont causé des préjudices et ont nui à sa réputation.

Selon lui, les défendeurs ont omis de dire que toutes les procédures pour cette transaction ont été suivies par le bureau du Premier ministre avant qu'il ne donne son accord. Les défendeurs, a-t-il expliqué dans sa plainte, ont publié volontairement ces articles pour dire qu'il a signé le document et a pris des actions en faveur de Showkutally Soodhun, alors ministre du Logement, et de la société Mohamad Umeeir Ibne Showkut.

Les articles incriminés, selon SAJ, veulent faire croire qu'il a outrepassé la Non-Citizens Property Restriction Act. Les défendeurs ont aussi allégué, dit-il, qu'il a résidé dans le bungalow de Soodhun. C'est faux, a-t-il ajouté.

SAJ a précisé que ces articles ont été publiés sur le site l'express.mu avec des commentaires hautement diffamatoires. Pour le plaignant, les agissements des défendeurs constituent une faute envers lui. D'où sa réclamation.