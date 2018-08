Ile Maurice: Accident mortel à Triolet - «La collision était inévitable»

Jeremy Heuls et Netty Curpanen ont été soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif. Le permis de résident du Français, qui a posé ses valises à Balaclava, expire en juillet 2020. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 30 000.

À hauteur du by-pass de Triolet, le deux-roues entre en collision avec la BMW que conduisait Jeremy Heuls. Selon le Français, qui est à Maurice depuis un an et demi, il se dirigeait vers Grand- Baie et la moto, qui se trouvait devant lui, était en stationnement. À un moment, soutient- il, le deux-roues aurait démarré soudainement. «La collision était inévitable. C'était comme si la moto voulait faire un U-Turn.»

