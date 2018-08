Alger — Une réunion de coordination consacrée à l'évaluation des mesures initiées en prévision de la participation officielle de l'Algérie à la semaine économique et culturelle devant se tenir à Washington (Etats-Unis) du 10 au 13 septembre 2018, s'est tenue mardi au siège du ministère du Commerce, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidée par le secrétaire général du ministère, Cherif Oumari, la réunion intervient dans le cadre de la poursuite des réunions initiées par la Commission nationale multisectorielle chargée de la préparation et l'organisation du programme officiel de la participation algérienne aux manifestations économiques à l'étranger au niveau du ministère du Commerce. La réunion a permis d'examiner les mesures pratiques prises pour assurer la participation algérienne à cette manifestation.

Il a été également question de la répartition des missions et des rôles de chacune des entreprises et organismes relevant du secteur, notamment l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX), la Société algérienne des foires et exportations (Safex) ainsi que le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE), Air Algérie et les Douanes algériennes.

La Commission nationale multisectorielle est composée de représentants des ministères des Affaires étrangères, du Commerce, des Finances, des Transports et des Travaux publics, du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Industrie et des mines, de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche et de la Culture, outre les représentants des organismes et des institutions nationales concernés, à l'instar de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX), la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, les Douanes algériennes, Air Algérie et la compagnie de transport maritime, a conclu le communiqué.