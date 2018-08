Algérie: "Fournir un travail de qualité pour promouvoir l'Islam de la modération"

Les échos qui nous sont parvenus augurent d'une bonne saison du Hadj 2018, a indiqué le ministre à l'APS, saluant, à ce propos, les efforts déployés par les membres de la Mission qu'il a appelé à poursuivre leur travail avec sérieux et abnégation. Il a ajouté que les rapports qui lui ont été présentés concernant la prochaine étape, en l'occurrence l'étape des rites, font état d'une réunion de l'ensemble des facteurs de la réussite, appelant, à ce titre, les membres de la Mission et les hadjis à s'inscrire dans une démarche d'entraide, qui permettra, a-t-il dit, de garantir la dignité des hadjis.

S'exprimant lors d'une rencontre tenue au centre de la Mission algérienne du hadj à l'hôtel "Seyf Tawba" (La Mecque) en présence du coordinateur général, le directeur général de l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHA), Youcef Azzouza, du consul général de l'Algérie à Djeddah, Abdelkader El Kacimi El Hoceini ainsi que les cadres de la mission et les chefs de section, le ministre a mis en avant l'importance de bien représenter l'Algérie. "Le travail fourni par les cadres de la Mission a permis de rassurer les hadjis algériens qui ont trouvé une oreille attentive à leurs demandes et doléances", a assuré le ministre, avant d'appeler les membres de la Mission à "consentir davantage d'efforts".

La Mecque — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa a mis l'accent, mardi à la Mecque (Arabie Saoudite) sur "la nécessité de fournir un travail de qualité permettant de promouvoir l'Islam de la modération et du juste milieu".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.