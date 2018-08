Burkina Faso: Saisine des juridictions Rapprocher la justice des femmes

Ces activités de sensibilisation vont se dérouler dans six chefs-lieux de région à savoir Ouahigouya, Dédougou, Bobo-Dioulasso, Gaoua, Fada N'Gourma et Tenkodogo.

En plus, il existe des cas de répudiation sans raison valable. Et d'ajouter qu'il y a certaines femmes mariées légalement qui sont répudiées sans qu'aucune procédure ne soit entreprise.

Dans le même sens, la première adjointe au maire de la commune de Ouahigouya, Djenéba Sodré a révélé que les difficultés majeures des femmes sont liées aux problèmes d'héritage. Une situation que subissent les veuves et les orphelins. Il y a aussi le problème des enfants nés hors mariage, leurs prises en charge et leurs considérations dans la famille paternelle.

Bon nombre de femmes ne disposent pas suffisamment d'informations sur les faveurs qui leur sont accordées dans le cadre de la saisine des juridictions. Pour pallier ce déficit et permettre à tous d'avoir le même niveau d'information, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé une campagne de sensibilisation au profit des femmes.

