Burkina Faso: FAO - Le représentant résident est en fin de mission

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo,a organisé le lundi 13 août 2018, à Ouagadougou, une cérémonie d'au revoir en l'honneur du représentant-résident de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Burkina Faso, Aristide Ongone Obame, en fin de mission.

Le représentant-résident de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Ongone Obame Aristide est en fin de mission, après quatre ans et demi de loyaux services au Burkina Faso. Pour lui témoigner sa reconnaissance, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques l'a élevé au rang de chevalier de l'Ordre national le lundi 13 août 2018, à Ouagadougou.

A l'entame de ses propos, M. Ongone Obame a confié qu'il quitte le pays des Hommes intègres avec plein de souvenirs, de connaissances et de riches expériences inoubliables. «J'ai la conviction que les liens noués pendant ce séjour de quatre ans et demi résisteront à l'usure du temps et de la distance », a-t-il signifié. Selon lui, le Burkina Faso est un pays d'hospitalité, d'actions et surtout de challenge.

Le représentant- résident de la FAO a indiqué que les autorités burkinabè ont toujours répondu favorablement aux sollicitations de la FAO à tous les niveaux. A son avis, l'excellence de la collaboration entre le gouvernement du Burkina Faso et la FAO a franchi durant son mandat, une nouvelle étape dans la réalisation d'importants programmes en faveur du peuple burkinabè.

« Cette décoration ne constitue pas pour moi une fin en soi, mais une incitation à m'engager davantage au service de l'agriculture, de l'alimentation et de la lutte contre la pauvreté rurale, partout où je serai dans le monde », a souligné M. Ongone Obame. Il a souligné qu'il quitte physiquement le pays mais, il sera toujours présent en ce sens que le Burkina Faso fait face en ce moment à deux grands défis.

Il s'agit, d'une part, de la réponse efficace et résiliente face au déficit céréalier et fourrager de la campagne agropastorale 2017-2018, et d'autre part, de la riposte réussie et durable contre la chenille légionnaire d'automne, présente au Burkina depuis la campagne 2017-2018. M. Obame a confié que la République démocratique du Congo sera sa prochaine destination.

Pour le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, la FAO, sous le leadership de Ongone Obame Aristide, a accompagné le Burkina Faso à travers des appuis techniques financiers, à la formulation et au processus de dialogue ayant abouti à la validation et l'adoption en conseils des ministres, des différents référentiels stratégiques du pays. Jacob Ouédraogo a cité entre autres, le Programme national du secteur rural phase II (PNSR), le document de la politique sectorielle, en l'occurrence la «production agrosylvopastorale», et celui de la politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

«Je salue la forte contribution de votre institution à la mobilisation des ressources financières pour l'assistance technique qui s'élève à plus de 100 milliards de FCFA durant votre mission», a-conclu Jacob Ouédraogo.