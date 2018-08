Burkina Faso: Plan International Burkina bureau de Koupéla a organisé un atelier de la revue annuelle de ses projets

L'ONG Plan International Burkina bureau de Koupéla a organisé, un atelier de la revue annuelle de ses projets et programmes, le mercredi 1er août 2018 à Koupéla.

Plan International Burkina a élaboré un plan stratégique articulé sur sept axes et qui constitue le référentiel de base pour la planification des projets et programmes dont la mise en œuvre est réalisée annuellement. Afin de garantir la qualité de ses interventions et conformément à la politique d'amélioration de la qualité et d'influence des programmes, une revue annuelle des projets et programmes est réalisée chaque année.

Pour cette année 2018, c'est Koupéla qui a abrité la rencontre, le mercredi 1er août 2018. Cet atelier avait pour objectif d'évaluer le niveau de réalisation des objectifs de son plan stratégique 2016-2020 et tirer les enseignements pour améliorer la mise en œuvre de ce plan stratégique en 2019.

Selon la directrice de l'ONG Plan International Burkina/bureau de Koupéla, Awa Kafando, l'objectif recherché a été atteint malgré les difficultés rencontrées. « Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons pu atteindre en termes de mobilisation des ressources et en termes d'exécution physique.

Nous sommes à 100% de la mise en œuvre grâce au concours de tous nos partenaires qui se sont engagés malgré les difficultés que nous avons vécues», a-t-elle dit. Pour la question de la fusion de Plan International Burkina et l'ONG Born fondaine, Mme Kafando a expliqué : « nous sommes deux ONG qui poursuivons les mêmes objectifs.

Nous avons estimé qu'ensemble nous serons forts et réaliserons plus d'impacts dans les projets, car Plan Burkina verra désormais ses portefeuilles s'augmentés. » Pour cette année 2018, l'ONG Plan International Burkina bureau de Koupéla a mobilisé un budget de 91 468 077 de F CFA et exécuté 92 191 100 F CFA soit un taux d'exécution de 101%.

Pour le gouverneur du Centre-Est, Antoine Ouédraogo, par ailleurs président de la rencontre, Plan International Burkina/bureau de Koupéla apporte une contribution énorme à l'amélioration des conditions de vie de la population. « C'est fort de de cette contribution que nous avons effectué le déplacement pour féliciter Plan pour ses missions », a-t-il confié.