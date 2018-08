Burkina Faso: Bingo - Qu'est-ce qui freine le dépotage ?

Dans la matinée du 14 août 2018, la RN1 a été obstruée par une file interminable de camions à remorque à Tanghin-Dassouri. Ces nombreux véhicules, en partance pour le dépôt de la SONABHY situé à Bingo, avaient du mal à atteindre leur point de ralliement. A en croire certains conducteurs, cela fait bientôt 6 jours qu'ils avancent à pas de tortue sur 7 km impraticables. De son côté, la direction du dépôt de Bingo apporte aussi des explications.

La queue de la longue file de camions-citernes transportant du gasoil, de l'essence ou du gaz avait fini par atteindre la commune de Tanghin-Dassouri, située à environ 28 Km de Ouagadougou, bloquant ainsi l'une des nationales les plus empruntées du pays. Après la bifurcation située à la sortie de Tanghin-Dassouri, les véhicules ont 7 km à faire pour rejoindre le dépôt de la SONABHY. Un périple qui n'est pas simple à faire en saison sèche, a fortiori en période d'hivernage, le bitume ayant disparu à certains endroits.

Afin de savoir ce qui freine la progression de ces mastodontes chargés et dangereux, nous entamons une aventure sur 7 km au milieu de ces nombreux véhicules et de leurs conducteurs, qui ont élu domicile aux abords de la chaussée sous les arbres à proximité de leur chargement ou dans leur camion. Sur 4 km, impossible pour nous de trouver un interlocuteur pour savoir ce qui est à l'origine du blocage.

Tous les apprentis que nous croisons nous indiquent la direction de Bingo. Quelques mètres plus loin nous parviendrons à échanger avec les membres d'un groupe de conducteurs qui refusent qu'on enregistre leurs voix. « Tout ce qui nous arrive est imputable à la SONABHY. Il y a un manque de parking pour nos engins. Nous sommes capables de parcourir des milliers de kilomètres pour ramener la matière première.

Quand arrive le moment de décharger, c'est un autre calvaire. On passe des jours ici, exposés aux intempéries, aux reptiles », a dit en vociférant notre interlocuteur avant d'ajouter que la situation est aussi due au fait que les camions de la SONABEL ne dépotent pas et encombrent la cour du dépôt. « Ils restent stationnés là puisqu'ils n'ont pas de parking, prêt pour le ravitaillement à Ouaga ».

A 11 h 27 mn après avoir slalomé entre les nids-de-poule et les citernes, nous reprenons la route pour Bingo. Notre progression est stoppée à 1 km par un camion-citerne incliné sur le point de terminer sa course dans le ravin. Son jeune conducteur, Daouda Kaboré, que nous avons trouvé sur les lieux ne savait plus où donner de la tête.

« J'ai essayé de faire un peu de place à une petite citerne, celle qui ravitaille les stations et voilà ce qui m'arrive. On attend un tracteur. On est très exposé sur ce tronçon. Il y a quelques jours de cela, un camion a renversé l'essence qu'il transportait et la voie était impraticable », a-t-il dit tout remonté.

Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent sur les lieux et positionnent leur pick-up sur la route déjà encombrée. Pendant qu'ils s'imprègnent de la situation, un véhicule transportant du gaz rate son dépassement, le stationnement du véhicule des soldats du feu ne lui laissant que peu de marge de manœuvre, et frôle un autre, stationné sur le bas-côté de la route depuis 3 jours. Les nombreux chauffeurs qui encerclaient notre interlocuteur se redirigent vers le véhicule accidenté où les discussions reprennent de plus belle.

Il est 12 h quand nous parvenons à atteindre Bingo, cette localité qui alimente la capitale en combustibles. L'entrée du dépôt est gardée par des gendarmes et les contrôles sont stricts. L'accès nous sera refusé pour non-possession d'un laissez-passer. Un riverain dépassé par les évènements nous invite à discuter de la situation qui prévaut. « Nous sommes fatigués de parler de nos problèmes.

En cas de sinistre, comment les sapeurs-pompiers vont rallier Bingo avec tout cet encombrement ? Tous les villages environnants sont exposés. Les accidents sont légion. Sur les 7 km, imaginez que ces camions prennent feu », dit Souleymane Zongo avant d'ajouter tout furieux qu'une fois qu'un camion tombe en panne à l'intérieur du dépôt du fait de son mauvais état, les administrateurs l'écartent automatiquement.