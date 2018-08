Ghana: Lutte contre les déchets plastiques - Il y a une solution qui promet

Esther Nyaku, veuve, petite dame, la soixantaine, aux gestes vifs, faisait partie des milliers de personnes qui avaient fait des décharges de la localité de Tema New Town, située à l'ouest d'Accra, leur gagne-pain. Leur business est la récupération des objets en matière plastique enchevêtrés dans les ordures et les revendre.

Esther continuera, pendant longtemps encore, à faire ce métier, mais, ce sera désormais dans des conditions totalement différentes et meilleures.

Parce qu'elle fait partie des 300 personnes qui ont été prises en compte dans le projet de gestion des déchets plastiques mis en place par une coalition d'institutions du secteur privé conduite par l'entreprise Fan Milk Ghana, dénommée Pick It.

Par ce projet innovant démarré en août 2017, les initiateurs entendent accroître de manière exponentielle le taux de collectes des déchets plastiques au Ghana, tout en améliorant les conditions de vie des collecteurs.

Esther et ses collègues, au nombre de 300, ont été regroupés en deux coopératives, toutes de Tema New Town. C'est à domicile, dans les gares, les marchés et les usines qu'ils collectent, désormais, les films plastiques, les sachets, les bouteilles et autres matières plastiques.

Ils les transportent ensuite vers le centre de tri qui a été mis en place à Tema New Town dans le cadre du projet Pick It. Comme sa dénomination l'indique, c'est dans cet entrepôt que les objets plastiques sont triés, compactés et vendus aux unités de recyclage.

Ce projet, le premier du genre que le groupe Danone finance en Afrique, a été lancé officiellement, le 25 juillet 2018, en présence des autorités gouvernementales, municipales de Tema. Occasion pour les promoteurs de dérouler toutes les déclinaisons de leur initiative.

Le directeur général de Fan Milk Ghana, Stéphane Cousté, explique que d'ici à 2019, le centre de tri sera capable de collecter et récupérer au moins 25 tonnes de plastiques par mois.

Soit 30% du volume total d'emballages plastiques produits par l'entreprise, dans le cadre de la commercialisation de ses produits laitiers dans le pays. Mieux, il s'agit de pouvoir dépasser le niveau de production d'emballages plastiques de l'entreprise à l'horizon 2022.

Pour espérer de tels résultats, il faut de gros investissements. La construction du centre de tri, le recrutement de spécialistes pour la formation des collecteurs, l'intervention d'universités américaines, l'encadrement médical et autres actions ont coûté plus de 2 millions d'euros (plus de 1,3 milliard de francs Cfa), précise le secrétaire général de Fan Milk Afrique de l'ouest, Habib Seck.

Après la première phase qui concerne les 300 collecteurs, il y aura une deuxième qui consistera à élargir le programme à deux autres communautés de collecteurs. D'ici à cette étape, les collecteurs de Tema New Town et Kponé auront atteint leur autosuffisance et leur rentabilité, note le directeur général.