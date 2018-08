Togo: Olympio n'a pas confiance à Kadanga et ses collègues

De l'avis de M. Olympio, le moment est venu pour que « le régime comprenne que nous traversons une crise et qu'il ne peut plus faire tout ce que bon lui semble ».

Et, poursuit-il, « par conséquent, à ce jour, il n'est pas question pour la Coalition d'envoyer des représentants au sein de cette CENI là. Que ce soit la CENI ou ses démembrements, la question reste la même, à partir du moment où nous avons une CENI qui doit être composée de 17 personnes et que le régime a déjà pourvu à 13 Postes ».

Alors que depuis hier en fin de journée, on en sait un peu plus sur la composition des CELI, la Coalition des 14 partis de l'opposition restent toujours sur le pied de guerre et continuent de dénoncer la CENI actuelle et ses derniers faits d'arme.

