Togo: Ce que préconise l'ex-homme de main de Faure Gnassingbé, Pascal Bodjona

« Toutefois, l'entourage de Pascal Bodjona affirme qu'il a proposé à Nana Akufo-Addo, ce qui peut contribuer à l'intérêt de tous les Togolais et dans quelle mesure la mise en œuvre des décisions prises par les Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO peut aider à tourner véritablement dos au problème qui dure trop longtemps.

Et Nana Akufo Addo, l'un des facilitateurs dans la crise qui secoue le Togo le sait bien. Et sur ce point, il y a quelques jours, l'ancien ministre gros format après la sortie de la feuille de route de la CEDEAO, a été consulté par Nana Akufo Addo.

Sur la situation politique actuelle dans son pays, il ne fait pas des sorties médiatiques. Mais, à cause de ses expériences cumulées et connaissant bien les acteurs politiques du pays, Pascal Bodjona est considéré comme une personne ressource à ne pas négliger.

Il n'est plus visible sur la scène politique comme à son temps de gloire. Lui, c'est l'ex -ministre gros format, Pascal A. Bodjona. Ce dernier qui n'est plus à présenter, n'hésite quand l'occasion se présente à lui, d'apporter sa pierre pour la construction de l'édifice national, le Togo. Beaucoup pensent que, même en retrait de la vie politique, Pascal Bodjona continue de faire parler de lui en bon.

