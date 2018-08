Afrique Australe: La situation en Afrique australe et centrale satisfait les dirigeants africains

Luanda — L'évolution récente de la situation politique et sécuritaire dans les régions Centrale, Australe et des Grands Lacs a été jugée positive par les participants au sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu mardi par la capitale angolaise.

Au sommet, qui visait une concertation politique pour l'unité dans l'action, étaient présents en plus du Président angolais, João Lourenço, les chefs d'Etat de la République du Congo et leader de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), Denis Sassou Nguesso et de la République gabonaise et la Commission économique pour les États d'Afrique centrale (CEEAC), Ali Bongo Ondimba.

Dans le communiqué final, les Chefs d'Etat se sont félicités de la signature par les parties au conflit au Soudan du Sud, d'un accord la semaine dernière et ont encouragé le Président Salva Kirr et le Dr Riek Marching et toutes les autres parties à participer à sa mise en œuvre, pour garantir la paix souhaitée et la réconciliation nationale du peuple sud-soudanais.

Toujours sur la même question, les participants ont félicité les Chefs d'État et de gouvernement de la région pour leur engagement personnel en faveur de la paix au Soudan du Sud. Lors de la réunion, les hommes d'État ont été informés des progrès réalisés dans le processus de préparation des élections en République démocratique du Congo (RDC), prévues pour le 23 décembre prochain.

Dans le même ordre d'idées, ils ont salué le fait que le Président Joseph Kabila ait honoré sa parole en respectant scrupuleusement la Constitution à la fin de son second mandat.

"Il s'agit d'une démonstration claire de sa détermination à placer l'intérêt de la population de la RDC au-dessus de toute autre considération", indique le communiqué. De même, ils ont également salué le rôle joué par le Secrétaire général des Nations Unies António Guterrez et la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) pour la stabilité dans ce pays, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les chefs d'État ont également réaffirmé qu'ils étaient prêts à accompagner et à soutenir le peuple et les autorités de la RDC en ce moment important de la consolidation de son processus démocratique.

Cependant, les dirigeants ont noté avec préoccupation la présence continue de forces négatives de l'ADF et du FDLR dans l'Est du pays, où elles continuent de faire des victimes civiles et de déstabiliser les pays voisins.

À cet égard, ils ont appelé à une action régionale contre ces forces négatives, comme cela avait été convenu dans plusieurs communiqués et sommets.

La situation au Burundi et en République Centrafricaine

La réunion de Luanda a également fourni des informations sur l'évolution positive de la situation politique interne en République du Burundi et a encouragé la poursuite du processus de dialogue.

En ce qui concerne la République Centrafricaine, les Présidents ont noté avec préoccupation la persistance du climat d'instabilité dans ce pays et ont décidé de continuer à travailler avec le gouvernement et d'autres acteurs politiques afin de parvenir à la normalisation de la vie du peuple et à l'exercice de la gouvernance.

Toujours sur ce pays, ils ont reconnu les efforts déployés par la MINUSCA et ont rendu hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix.

Ils ont exprimé leur satisfaction quant au rôle de l'Union africaine et de la Commission dans la poursuite des efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la réconciliation dans ces pays.

Etaient également présents le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Léonard She Okitundu, représentant le Président Joseph Kabila, le ministre des Affaires étrangères de la République de l'Ouganda, Sam Kutesa, représentant du Président Yoweri Museveni, ainsi que la cheffe de la diplomatie du Rwanda, Louise Mushikiwabo, au nom du Président Paul Kagame et Mohammed El-Hacem Lebatt, conseiller stratégique auprès du Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.