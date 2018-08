Algérie/Maroc: Ligue des Champions - Le Mouloudia prêt à surprendre le Difâa

Ce vendredi, le MC Alger sera à El Jadidi au Maroc pour affronter le Difâa dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue des Champions d'Afrique.

Après un début poussif en championnat de Ligue 1 Mobilis avec un nul à domicile face au Paradou AC (1-1), lundi dernier, les Mouloudéens se tournent vers la compétition continental pour se racheter auprès de leurs supporters. Ni les joueurs ni le coach Bernard Casoni n'ont échappé aux critiques acerbes des fans des Vert et Rouge.

Cette rencontre face aux Marocains s'avère important pour les Rouge et Vert d'Alger. Un resultat positif est synonyme d'un pas de plus vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Pour Bernard Casoni, «rien n'est capital, on va jouer pour gagner les matchs, on va pour se mettre dans les meilleures conditions. On fera tout pour bien récupérer, c'est la priorité pour le moment», il a ajouté : «Le plus important pour le moment, c'est de récupérer et de voir les joueurs en forme. Je vous l'ai dit quand on a quatre ou cinq contractures, ce n'est pas par hasard. L'essentiel, c'est de bien récupérer. De toute façon on n'a pas le choix, le programme est fait comme ça.»

Il faut savoir que ce match face au Difâa Hassani El-Jadida sera important pour les Vert et Rouge, une victoire pourrait d'ores et déjà les qualifier pour la suite de la compétition. Mais cela dépendra du match de l'ES Sétif face au TP Mazembe, une défaite de l'Entente pourrait laisser le Mouloudia Club d'Alger seul à la seconde place et ainsi arracher le ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine.