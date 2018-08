Togo: Aaron Kekeli Agbomson le prodige d'Almere city d'origine togolaise

Très intelligent dans la distribution du jeu, le Togolais d'origine joue juste. Il est aussi capable de couvrir une longue distance et d'avaler les kilomètres à haute intensité. Véritable couteau suisse à son poste, soit en tant qu'attaquant de pointe, ou bien dans une position d'ailier droit, Aaron Kekeli Agbomson se distingue essentiellement par son volume de jeu et une grosse activité. Pas surprenant de voir le jeune néerlando-togolais rejoindre l'Ajax Amsterdam dans les années à venir. Pour l'instant, il suit depuis une progression linéaire, disputant de plus en plus de matchs au fil des saisons, et étoffant son volume de jeu malgré son jeune âge.

