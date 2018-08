Congo-Kinshasa/Algérie: Ligue des Champions - Mazembe s'attend à un match très difficile à Sétif

Le TP Mazembe est depuis plusieurs semaines à Oran en Algérie pour préparer son explication de la 5ème journée de la Ligue des Champions contre l'Entente Sportive de Sétif. Les Corbeaux de Lubumbashi, qui viennent de clôturer leur stage de préparation sanctionné par 3 matches nuls, ont posé leurs valises à Sétif, ce mardi 14 août dans la soirée en prévision du match contre l'Aigle Noir.

« A Oran, on a essayé de travailler nos automatismes, chaque joueur a donné le meilleur de lui-même et les supporteurs attendent la suite très vite, sur le terrain. Nous sommes impatients de rentrer à Lubumbashi, mais avant d'y retourner il faut aller chercher un bon résultat à Sétif, a affirmé l'attaquant congolais Meschak Elia sur le site officiel des Corbeaux .On sait que cela va être un match très difficile. L'ESS reste une belle équipe qui revient d'un flamboyant succès en championnat (3-0 face à l'USM Bel-Abbès). Le match de vendredi sera un combat assez rude, une rencontre très disputée parce que la survie des Sétifiens dépend d'une victoire devant le TPM, il suffit aussi d'un succès ou d'un nul pour définitivement conserver la tête du groupe, a-t-il ajouté. Les matchs amicaux à Oran, c'est maintenant du passé. Il y a des points en jeu à Sétif puis à Lubumbashi face aux Marocains, place aux choses sérieuses dès vendredi », a-t-il conclu.

Le TPM, solide leader du groupe avec 10 points, a déjà composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, à l'issue du match nul décroché face au MC Alger (1-1) le 28 juillet dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Les Congolais comptent cinq points d'avance sur le MC Alger (2e, 5 pts) et six sur l'ESS (3e, 4 pts). Les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi ferment la marche avec 2 unités.