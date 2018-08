Congo-Kinshasa: Un cas, trois schémas !

Cependant, ils appellent l'opposition congolaise à faire bloc et à s'unir pour obtenir de la CENI, de la justice et du Président Kabila des élections véritablement inclusives.

Enfin, la dernière alternative est la rue. Oui, la rue sera donc l'ultime rempart pour Pierre Lumbi, Delly Sessanga et consorts de faire pression sur la Kabilie, pour ouvrir la voie à l'inclusivité des scrutins. Ce sera la condition à la crédibilité desdites élections. Une mobilisation populaire sera lancée et s'en suivra une marche le samedi 18 août d'abord à Lubumbashi, ensuite dans les autres villes du pays.

La première est en référé liberté plaidant la liberté pour le Chairman d'aller et revenir librement sur le territoire national qui est aussi le sien. L'autre requête vise, cependant, à contrecarrer la mesure prise pour contraindre Moïse Katumbi à ne pas déposer sa candidature étant donné que cela nécessite sa présence physique. Les bureaux de réception et traitement de candidatures ont fermé leur porte depuis le 8 août dernier, mais la démarche consiste à lui permettre de déposer tout de même son dossier pour avoir été tenu à l'écart au moment opportun.

Il s'agit de la question sur la décrispation politique dont le cas de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, reste le plus flagrant. Pour avoir été empêché, par tous les moyens qu'ils soient, d'atterrir sur le sol congolais et, par ricochet, de déposer sa candidature, le leader d'Ensemble et ses combattants sont prêts à tout pour obtenir l'inclusivité des élections. Pour cela, trois pistes s'offrent à eux.

