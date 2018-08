Nigeria/Togo: Dickson Nwakaeme - « Il ne faut jamais etre satisfait, il faut toujours bosser et prier aussi »

Arrivé à Lomé pour sa rééducation, l'attaquant Nigérian Dickson Nwakaeme profite de ses moments creux à trainer ses bosses sur les terrains. Nous avons surpris le joueur dans les couleurs de son pays à l'etat Major des FAT à Agoé entrain de suivre le tournoi des Académies dénommé tournoi Charles Tokplé.

« Je suis arrivé à Lomé grâce à Gilles Sunu, on a joué ensemble à Angers SCO, c'est lui qui m'a fait venir, il m'a parlé du Togo et je suis venu pour voir. Ce n'est pas ma première fois que je viens au Togo. Déjà en 2015 je suis venu, je connais un peu. Il y a la plage que j'aime bien, c'est un pays impeccable aussi, les gens sont accueillants » nous a dit l'attaquant d'Angers. Le natif de Lagos nous a dévoilé ce qu'il a constaté sur le jeu produit par les joueurs de moins de 19 ans.

« Je viens d'arriver et j'ai regardé un peu ce qui se passe. Le ballon est à terre, ils jouent bien. Mais si tu joues au foot, faut pas avoir peur, c'est ça qui manque actuellement. Ce sont des choses qu'il faut apprendre lors des séances d'entrainements. Donc si tu arrives à s'entrainer dur alors dans un match ce sera comme ça » a-t-il ajouté avant de prodiguer de sages conseils aux jeunes joueurs

« Pour les jeunes, je veux leur dire de faire comme les professionnels qui jouent. Quand ils regardent Adebayor, ils doivent faire comme lui. Si tu es attaquant, il faut faire ce qu'ils font. Quand tu regardes la Ligue des champions, il faut toujours apprendre quelques choses, comme ça tu viens avec ça aux entrainements, et par là tu vas améliorer ton jeu, sinon tu seras le même joueur que tu étais. Il faut toujours travailler et ne pas être satisfait. C'est ça qui manque aux joueurs africains, on est trop satisfait. Quand on a un petit salaire on se dit que c'est fini et on ne se donne pas beaucoup et là on arrive pas au top. Il ne faut jamais etre satisfait, il faut toujours bosser et prier aussi ».

Avant de rejoindre la Ligue 1, sa formation a perdu (3-4) son premier match à domicile face à Nimes.