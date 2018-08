Tunisie: El Manar - Saisie de vêtements d'une valeur de 400 mille dinars dans les centres commerciaux

Tunis — Une importante quantité de vêtements (plus de 2000 pièces) provenant de la contrebande, d'une valeur totale dépassant 400 mille dinars a été saisie, mercredi, dans les centres commerciaux d'El Manar (Tunis), a indiqué le directeur régional du commerce à Tunis, Yasser Ben Khalifa dans une déclaration à l'agence TAP.

Les quantités saisies ont été confiées aux services de la Garde douanière, a-t-il précisé, affirmant que les investigations sont en cours pour identifier les détenteurs et les distributeurs des marchandises, provenant de la contrebande et cerner les sources, les méthodes d'approvisionnement et les parties impliquées, afin d'appliquer les décisions de fermeture.

Il importe de noter que la direction régionale du commerce de Tunis a lancé aujourd'hui, en collaboration avec les services de la Garde douanière et les forces sécuritaires, une campagne de contrôle mixte, dans le cadre de la lutte contre la commercialisation de vêtements et de chaussures issues de sources inconnues et illégalement importées.

