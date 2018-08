Gabon: La question de financement des partis politiques évoquée par les Mamboundouistes

Les MAMBOUNDOUISTES se sont réunis, le samedi 11 Août 2018 dans le cadre de leurs activités politiques, sous la Présidence de Monsieur KOUMBA Guy Constant Titus pour délibérer sur les sujets d'actualité. Passant à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, Les MAMBOUNDOUISTES se sont particulièrement appesantis sur la question relative au financement des Partis Politiques par l'Etat. Les MAMBOUNDOUISTES estiment, qu'à la veille de la tenue prochaine des élections législatives et locales couplées au Gabon, la question du financement des Partis Politiques mérite d'être à nouveau soulevée au vu du retard, voulu ou non, du payement de la subvention annuelle des Partis Politiques par l'Etat.

Devant la gravité de la situation, Les MAMBOUNDOUISTES rappellent à toutes fins utiles que c'est à la faveur des négociations qui avaient eu lieu entre les différents acteurs de la classe politique gabonaise, c'est-à-dire la Majorité et l'Opposition, que l'Etat s'est vu reconnaitre l'obligation d'accompagner les Partis Politiques légalement reconnus et représentés au Parlement par au moins un Député ou un Sénateur, ou disposant au moins d'un élu (art 52 de la loi n°16/2011 du 14 février portant modification de la loi n°24/96 du 6 juillet 1996 relative aux Partis Politiques).

Par ailleurs, Les MAMBOUNDOUISTE soutiennent que l'intérêt de cette disposition pertinente était de permettre aux Partis Politiques qui remplissent les critères de représentativité au Parlement de bénéficier d'une somme d'argent pour assurer leur fonctionnement normal.

Tout en relevant l'absence notoire du non payement depuis quelques années de la subvention annuelle de fonctionnement, pourtant inscrite dans les différentes lois de finances adoptées par le Parlement, Les MAMBOUNDOUISTES s'interrogent sur la volonté réelle de l'Etat à accompagner les Partis Politiques représentés au Parlement, au Conseil Municipaux et Départementaux. Aujourd'hui, les Partis Politiques n'arrivent plus à exister de manière autonome sans bénéficier du recours de l'Etat. Tout en sachant que les militants dans les différents Partis ne cotisent pas toujours et les Partis n'ont aucune activité génératrice des Fonds.

En réalité, seul l'Etat a le devoir de subventionner les Partis Politiques pour leur donner un souffle de vie. Alors, le non versement de la subvention annuelle de fonctionnement des Partis Politiques suffit-il à les précariser pour les rendre accessibles aux propositions du Chef de l'Etat, notamment par la « politique de la perche tendue » en vue d'entrer au gouvernement. Au regard de tout ce qui précède, Les MAMBOUNDOUISTES interpellent au plus haut point, les autorités de la République sur la révision de la situation de financement des Partis Politiques et les encourage à trouver des solutions idoines, notamment en assurant de manière régulière le versement des subventions aux Partis.

En conséquence, dans un contexte de crise économique Les MAMBOUNDOUISTES proposent à l'Etat de modifier les dispositions légales de la loi n°16/2011 art 55 qui interdisent le financement des Partis Politiques par les organismes extérieurs. A cet effet, Les MAMBOUNDOUISTES suggèrent à l'Etat d'envisager le plafonnement du financement extérieur des Partis Politiques en vue de l'assouplissement des charges de l'Etat, au regard de la morosité de la situation économique du moment.

Fait à Libreville, le 13 Août 2018 LE BUREAU »