Algérie: Accidents de la route - 7 morts et 16 blessés ces dernières 24 heures

Alger — Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers la territoire nationale, indique mercredi un bilan des services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bejaia où 3 personnes sont décédées et 11 autres ont été blessées dans 2 accidents de la circulation, précise-t-on de même source. Par ailleurs, des plongeurs de la Protection civile de la wilaya de Skikda sont intervenus pour repêcher les corps d'un adolescent et d'un enfant âgés, respectivement, de 16 ans et 11 ans, décédés noyés dans un bassin au lieudit Boubalouta, commune d'Oum el Toub. Concernant les incendies, 1.347 ha de couvert végétal (forêts, maquis et broussailles) ont été ravagés par les flammes durant la période allant du 1 juin au 12 août.

Pour ce qui est des récoltes, 3.502 ha de blé, 659 ha d'orge, 33.631 arbres fruitiers et 3.014 palmiers ont été, également, la proie de flammes au cours de la période considérée. Les services de la Protection civile relève à ce sujet une baise "nette" du nombre d'incendies et des surfaces ravagées par les feux par rapport à l'année écoulée, grâce à "la mobilisation de moyens humains et matériels important, dont 27 colonnes mobiles, appuyées par l'unité aérienne pour faire face aux différents départs de feu".