Alger — L'ES Sétif accueillera le solide leader du groupe B, le TP Mazembe, avec l'intention de se positionner dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, alors que le MC Alger sera en appel chez les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi, vendredi et samedi dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules.

L'ESS (3e, 4 points) qui est en train de revivre depuis l'arrivée à la barre technique du technicien marocain Rachid Taoussi, aura une belle occasion de garder intactes ses chances face au TP Mazembe, leader avec 10 points et déjà qualifié pour le prochain tour.

« La victoire en championnat face à l'USM Bel-Abbès (3-0, 1re journée) tombe à point nommé pour nous, car elle intervient à quelques jours de notre prochaine sortie continentale face au TP Mazembe. Un match que nous allons bien préparer car il y va de notre avenir dans cette épreuve. Je pense que la victoire s'impose si on veut rester dans la course pour une place aux quarts de finale. »

M. Taoussi pourra disposer de l'ensemble de son effectif avec le retour des éléments qui souffraient de blessures : Djahnit, Bouguelmouna et Sidhoum. Le TPM, qui a rechargé ses batteries lors d'un stage de deux semaines à Oran, compte aborder cette rencontre avec l'objectif de revenir avec un bon résultat pour terminer leader du groupe, comme relevé par son buteur Meschak Elia. Le MCA (2e, 5 points), tenu en échec lundi par le Paradou AC (1-1) lors de la première journée de la Ligue 1, n'aura pas droit à l'erreur en déplacement face à la lanterne rouge, le Difaâ Hassani El-Jadidi (2 points).

Le Doyen, auteur d'un seul point lors des deux dernières journées de C1, est appelé à relever la tête pour s'approcher des quarts de finale en attendant l'éventuelle finale face à l'ES Sétif lors de la 6e et dernière journée. "C'est un match difficile, mais il peut être décisif car s'il y a au bout une victoire, on peut avoir cette seconde place et du même coup valider notre billet pour les quarts de finale. On a envie de réussir le pari et d'aller très loin dans cette compétition. On fera tout pour réussir notre mission, c'est certain", a assuré l'attaquant du MCA, Walid Derrardja.

Le Mouloudia pourrait être privé lors de cette rencontre des services de son capitaine Abderrahmane Hachoud, sorti sur blessure aux adducteurs lundi face au PAC.