Algérie: 20 t de ciment et 7 t de denrées alimentaire saisies dans le sud du pays

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont saisi mardi à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam 20 tonnes de ciment, 7 tonnes de denrées alimentaires et 400 litres de carburant destinés à la contrebande, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire, ont saisi, le 14 août 2018, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème Région militaire), un camion, un véhicule tout-terrain, vingt (20) tonnes de ciment, sept (07) tonnes de denrées alimentaires et 400 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1979 comprimés psychotropes à Ghardaïa (4ème RM)", précise-t-on de même source.

Lire aussi : Mise en échec d'une tentative de contrebande de plus de 4t de denrées alimentaires à In Guezzam

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont intercepté, à Annaba et Skikda (5ème RM), neuf (09) plongeurs sans autorisation et ont saisi des moyens de plongée et 2 fusils de pêche sous- marine", alors que "17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Annaba, Laghouat et Tlemcen", ajoute le communiqué.