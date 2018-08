Algérie: Basket-ball/Jeunes talents - "le camp d'entraînement est un véritable succès"

- Le camp d'entraînement au profit d'une centaine de jeunes basketteurs algériens qui se déroule à la coupole du complexe Mohamed-Boudiaf (Alger), est "un véritable succès", s'est réjoui Mounir Benzegala, président de l'association "A Bucket and A Dream", organisatrice de l'évènement conjointement avec l'ambassade des Etats-Unis à Alger.

"Nous effectuons un travail passionnant avec de jeunes talents algériens, enthousiastes, qui ont démontré leur amour pour le jeu et leurs capacités à assimiler les conseils prodigués par le staff technique et ainsi faire progresser leur niveau en basket-ball", a indiqué à l'APS l'international algérien.

"Nos objectifs avec les membres de "A Bucket and A Dream" (un panier, un rêve) sont, dans un premier temps, d'accompagner et de faire progresser les jeunes talents au niveau local, en leur inculquant les valeurs et l'amour du basket-ball. Il est également question de saisir l'opportunité d'octroi de bourses d'études aux Etats-Unis pour les joueurs qui se distingueront par leurs qualités techniques et athlétiques", a expliqué le joueur qui évolue depuis quatre saisons au GS Pétroliers.

Organisé par l'ambassade des Etats-Unis à Alger, dans le cadre du programme diplomatique et sportif US en collaboration avec la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), ce camp est encadré par le coach Jim Cleamons, 10 fois champion NBA (4 avec les Chicago Bulls et 6 avec les Los Angles Lakers) et l'ex-championne WNBA, Candice Wiggins, ainsi que deux internationaux algériens, en l'occurrence Hichem Benyad et Mehdi Cheriet.

"L'Algérie est un grand pays avec beaucoup de jeunes, nous allons essayer avec nos partenaires de trouver des financements pour organiser d'autres sessions d'entraînement à travers le territoire national (Est, Ouest, Sud) et dénicher d'autres talents candidats à des bourses dans les collèges américains", a espéré Benzegala.

De son côté, Jim Cleamons, ancien assistant coach de Phil Jackson avec qui il a gagné plusieurs titres NBA, a prédit "un avenir radieux" au basket algérien, si tous les jeunes joueurs algériens ont "la même passion pour le jeu" que ceux qu'il encadre durant ce camp.

"Après trois jours de travail avec ces jeunes, je constate que l'Algérie possède de futurs basketteurs de talent, à condition de les accompagner dans leurs carrières respectives en leur fournissant, notamment, tous les moyens de progression", a estimé Cleamons.

"Le plus important chez les jeunes, c'est l'amour et la passion du jeu. Ensuite, il faut travailler sans relâche pour atteindre ses rêves, que ce soit pour devenir un joueur professionnel ou n'importe quel job autour du basket", a insisté le coach américain, soulignant que ces jeunes basketteurs vont certainement tirer des enseignements de cette expérience comme "le travail d'équipe, le dévouement, la discipline et l'importance de trouver un équilibre entre le travail et le plaisir".

Après trois journées d'entraînement (dimanche, lundi et mardi), consacrées aux fondamentaux du basket (dribbles, passes, tirs), le staff du camp a sélectionné 24 joueurs qui animeront le match du "All-Star", prévu jeudi à la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à partir de 17h00.