Algérie: Ligue 2 (2e j) - Un sommet à Annaba, deux derbies au programme

Alger — La 2e journée du championnat d'Algérie de Ligue 2 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, offrira aux amateurs de la balle ronde un sommet alléchant et deux derbies susceptibles d'attirer la foule des grands jours avide de grandes sensations.

Tout d'abord, le match NC Magra - Amel Boussaâda, le seul programmé vendredi, ouvrira cette seconde journée entre deux équipes aux anges. Le nouveau promu dont le stade n'est pas encore homologué, est auréolé de son précieux point acquis dans l'antre de l'USM Harrach et tentera de faire chuter l'ABS, afin de continuer sa bonne marche dans ce palier auquel il vient d'accéder. Le coach du NCM, Ghimouz, a certainement concocté un plan de bataille pour freiner l'attaque de l'ABS et son goleadeor Djabali, auteur d'un triplé lors de la large victoire devant le RC Kouba (5-0).

Les Boussaâdis, partis sur les chapeaux de roues devant un adversaire koubéen privé, il est vrai, de ses meilleurs joueurs (pour non-paiement des dettes), vont tenter de continuer sur leur lancée, exploitant la programmation du match sur terrain neutre.

Lire aussi: Ligue 2 (1e j): l'ASO Chlef et la JSM Béjaïa rassurent d'entrée

Tous les regards seront braqués samedi, sur le stade du 19-Mai à Annaba où se déroulera le choc au sommet entre l'USMAn et l'ASO Chlef qui trônent en tête du classement en compagnie de l'ABS, la JSM Béjaïa et l'ES Mostaganem.

Les "Tuniques rouges", version Kamel Mouassa, ont réalisé vendredi dernier un authentique exploit en matant à Biskra même l'USB (1-0).

Ce samedi, le stade sera certainement plein comme un œuf pour pousser l'USMAn vers un second succès. L'adversaire chelfaoui, drivé par l'ancien défenseur international Zaoui, ne se déplacera pas dans l'ex-Bône en victime expiatoire. Il comptera sur la grosse expérience de Melika acquise dans les différents clubs avec lesquels il a joué et qui reste une pièce importante sur l'échiquier de l'ASO.

L'ESM, qui a fêté son retour en L2 par une victoire à Skikda (1-0), accueillera chez elle un ancien grand de L1, l'USMH. Cette dernière, toujours privée de ses nouveaux joueurs, risque gros à "Mosta" où règnera l'ambiance des grands jours fêtant à cette occasion le grand retour de l'Espérance.

Un beau derby aura pour théâtre le stade d'El-Eulma où le MCEE local y accueillera la JSM Skikda. Les Eulmis, auteurs d'un nul sur le terrain du MC Saïda (0-0), tâcheront de glaner la victoire face à un adversaire skikdi non-encore remis de sa terrible déconvenue "at home" devant le promu, l'ES Mostaganem. Le coach des "V-noirs" Lyamine Bougherara fera sans doute appel à tout son savoir-faire pour limiter l'hémorragie et repartir du bon pied, afin de jouer les premiers rôles comme la saison dernière.

L'autre grand derby de la journée est programmé à l'Ouest entre le RC Relizane et le MC Saïda, deux équipes en quête de leur premier succès de l'exercice 2018-2019.

Lire aussi: Ligue 2 (1e j): Les nouveaux promus en verve, l'A.Bousaada euphorique

La formation du "Sariî" devra surmonter l'absence de son entraîneur, Hadjar, suspendu pour un match, alors que les Saïdis, tenus en échec à domicile par le MCEE, tenteront de récupérer les points perdus pour rester en lice pour l'accession.

Non loin de là et plus précisément à Tlemcen, le WAT, bien pris en main par l'enfant du "bled" Fouad Bouali, attend de pied ferme la JSMB, auteur d'un bon départ samedi dernier devant le RCR (1-0), mais qui doit se méfier grandement du Widad, intraitable devant son public.

Toujours dans l'Ouest algérien, l'ASM Oran aura la visite de l'USM Blida. Les deux équipes aux mêmes couleurs blanc et vert ont un objectif commun, décrocher la victoire pour se dégager de la zone rouge dans laquelle elles se trouvent déjà. Les entraîneurs Zeghdoud (ASMO) et Latreche (USMB) commencent à avoir des soucis au début de cette saison.

La dernière rencontre de cette journée mettra aux prises deux équipes du bas du tableau "aux abois" à la recherche de leur premier point. Il s'agit du RC Kouba, humilié à Boussaâda et une autre battue chez elle par l'USMAn, en l'occurrence Biskra. L'enjeu est grand dans ce match puisque le perdant gardera vierge son compteur-points. Les Koubéens auront en outre le désavantage d'évoluer hors de leur stade Benhaddad non encore homologué.