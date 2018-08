Gabon: TAEKWONDO/La nouvelle médaille du Gabonais Anthony Obame

Yannick Aubyang international gabonais, capitaine de la sélection gabonaise de handball et fondateur de… Plus »

Lors du Championnat du Monde 2013, Anthony Obame enchaîne les victoires et s'impose en finale face à l'iranien, Sajjad Mardani, pour décrocher le titre Mondial. En 2014, il remporte le Championnat d'Afrique à Tunis en Tunisie et le Grand Prix à Suzhou, en Chine. Le 2 décembre 2014, lors du Gala de la Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu, il reçoit le Prix d'Excellence décerné par le Président de la République du Sénégal, S.E.M. Macky Sall.

Anthony Obame né le 10 septembre 1988 à Libreville est un taekwondoïste gabonais. Vice-champion Olympique lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, il est le premier et unique médaillé olympique gabonais. Il est également Champion du Monde et Champion d'Afrique, dans la catégorie des poids lourds (+87 kilos). En septembre 2013, il rejoint le centre d'entraînement élite de Juan Antonio Ramos, situé sur l'île de Majorque, en Espagne. Le groupe est également composé de la Vice-Championne Olympique (-49 kg), Brigitte Yague ainsi que la gabonaise, Maria Mouegha (-62 kg).

