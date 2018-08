Tunisie: A quand la fin des maux ?

Un effectif renforcé, une préparation perturbée...

Kolsi, qui a commencé lundi dernier à travailler avec un groupe plus ou moins démoralisé, devrait livrer une course contre la montre pour pouvoir préparer son équipe à court d'arguments à cause d'une préparation mal menée et malgré les efforts déployés par son prédécesseur Rhim, forcé de rendre le tablier et qui a essayé tant bien que mal de parfaire une condition physique précaire qui laisse à désirer et peaufiner des automatismes pas complètement rodés. Cependant, Kolsi devrait en revanche être consolé par l'existence d'un effectif riche et renforcé par des recrutements ciblés, emmené par un remarquable capitaine Hichri en vrai leader. On fait allusion ici au retour de Ayari, un défenseur sobre et expérimenté, de Kacem, un fin technicien aux passes précises et millimitrées, de Korbi, un attaquant véloce et rusé, sans oublier les deux avants étrangers, le Libyen El Kout et le Gabonais Boussougo qui a été enrôlé pour trois années et qui a même confirmé ses qualités de buteur tant souhaité en marquant le deuxième but des «Bleus» en amical face à l'ESM soldé par une parité (2-2). Donc, Kolsi discipliné ne devrait pas s'inquiéter parce qu'il va disposer d'un groupe riche et varié bien qu'il n'ait pas désormais beaucoup de temps pour évaluer ses qualités, histoire d'arrêter la liste des 26 joueurs sur lesquels il va compter lors du nouvel exercice.

Dans les trois compartiments, Kolsi dispose d'une pléade de joueurs pétris de qualités et dont la plupart sont expérimentés. Grâce à leur maturité et leur bagage technique apprécié, ils seront capables de s'adapter à toutes les dispositions tactiques préconisées.

Défense : elle sera articulée autour du chevronné et capitaine Hichri, auteur d'une saison remarquable lors de l'exercice écoulé. Il sera épaulé par Mechmoum, le combatif à souhait à droite, Ben Romdhane qui sera en ballottage avec Timoumi à gauche et du duo Dziri et Ayari de retour dans l'axe sans oublier Gasmi, un jeune de l'élite qui promet.

Tout ce beau monde solide et appliqué sera dirigé par trois keepers qui se valent, en l'occurrence Jrad, Hamzaoui et Ben Saïd (ex-ASG). Et le plus en forme à l'entraînement assurera certainement le rôle de dernier rempart. Toutefois, ce compartiment qui sera doté d'une assise solide manque de doublure pour épauler Mechmoum sur le flanc droit.

Entrejeu : C'est la plaque tournante de l'équipe et qui sera animé par des joueurs de qualité et combatifs, en l'occurrence Sabbahi qui a rempilé pour deux ans et qui est très fort dans le marquage. L'Ivoirien Obaba très utile dans la couverture et la relance. Le jeune Sakly lancé par Rhim il y a deux saisons très fort dans le repli et doté d'une frappe puissante, Mosrati en vrai métronome de l'équipe, Gharbi, très clairvoyant et précis dans la reconversion, Kacem doté d'une vision de jeu solide, Messaïdi un vrai poison pour les défenses adverses, Kolsi aura l'embarras du choix pour composer son milieu.

Attaque : Elle a tant souffert lors de la phase retour de l'exercice écoulé notamment après le départ d'Essifi, le canonnier. Elle sera composée du vif ailier Kabbou grande révélation de la saison écoulée, Ben Hassine très remuant mais appelé à être plus lucide pour concrétiser, Korbi un vrai porteur d'eau quand il sera bien servi et les deux nouvelles recrues le Libyen El Kout à la fois puissant, athlétique et rigoureux et le Gabonais Boussougo âgé de 22 ans, un vrai chasseur de but confirmant ce don en amical contre l'ESM avec un joli but marqué, avec tout ce beau monde Kolsi a des solutions de rechange à gogo grâce au cru où Ben Romdhane et les frères Tka sont de bons techniciens à bien encadrer pour les intégrer par la suite.