Tunisie: Les meilleures femmes managers doivent se connaître

Ce n'est pas un secret, les femmes tunisiennes sont plus diplômées que les hommes même si le chômage touche beaucoup plus de femmes en Tunisie et que les salaires sont inégaux. Ainsi la Tunisie est classée à la 14e place sur 145 pays où les femmes sont plus diplômées que les hommes, selon un rapport établi par le Forum économique mondial en 2015.

Femmes sous-représentées

Il est reconnu que les femmes jouissent de niveaux de compétence et de professionnalisme élevés mais auraient besoin d'un climat favorable permettant de leur faciliter l'accès aux postes de décision (les femmes sont sous-représentées pour le poste de directeur général 5.8%, et de directeur 12.9%).

Ceci n'empêche que de plus en plus de femmes aujourd'hui en Tunisie occupent des postes de responsabilité au sein de groupes ou filiales de grandes entreprises tunisiennes ou internationales, ou encore d'organisations nationales et/ou internationales, ou créent leur propre entreprise. Une nouvelle génération de femmes managers et leaders offre un nouveau visage de la Tunisie et donne l'image d'un pays en plein mouvement et en pleine progression.

Afin de mettre en avant cette réalité, et à l'occasion de la Fête Nationale de la Femme, ce 13 août 2018, la Conect, ALMA's, FACE Tunisie et la revue le Manager, en partenariat avec Engie, lancent la 1ère édition du «Trophée de la femme manager de l'année» en Tunisie. Ce Trophée a pour vocation de promouvoir le leadership économique au féminin, de mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes servant de rôle modèle aux jeunes générations.

Les conditions de réussite

Le Trophée contribuera au dialogue sur le leadership professionnel féminin. Il a pour objectif d'apporter plus d'éclairage sur la condition des femmes leaders et managers et de contribuer à l'améliorer.

Il est à rappeler qu'en 2016, Solange Stricker, CEO de ALMA'S et Expert en communication, ayant conseillé pendant plusieurs années des ministres français et des présidents de plusieurs groupes industriels en France, a créé avec Alain Roca, Senior-Advisor de Transearch Int'l Partners, l'évènement annuel «Le Trophée de la femme Manager de l'année» au Maroc. C'est ainsi que la signature d'une convention de partenariat entre Solange Tricker pour la société ALMA'S et Tarak Cherif pour la Conect marque le lancement de la 1ère édition du Trophée de la femme manager de l'année en Tunisie.

L'objectif visé à travers cet événement est d'apporter plus d'éclairage sur les conditions de réussite du processus du leadership féminin, et d'alimenter le débat à travers la mise en lumière de parcours féminins exceptionnels dans les entreprises privées comme dans les administrations et les organisations, et de souligner la contribution déterminante de ces femmes managers dans l'évolution et la modernisation de leurs pays.

Un appel à candidature sera lancé la dernière semaine du mois d'août et la Cérémonie de remise des Trophées de cette 1ère édition du «Trophée de la Femme Manager de l'Année en Tunisie» sera organisée le 15 novembre prochain à Tunis lors du dîner-gala du grand événement international Futurallia co-organisé également par la Conect au Musée du Bardo à Tunis.