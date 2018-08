Tunisie: «Mettre de l'ordre dans la maison»

Comme vous savez, j'ai pris le train en marche pour tenter une nouvelle expérience avec une équipe dont l'histoire est riche.

Je ne vous cache pas que j'ai trouvé une ambiance plus ou moins tendue en raison d'un été très agité. Mais grâce à la présence d'El Belli et son comité à mes côtés on va essayer vite de mettre de l'ordre pour pouvoir bien démarrer. L'effectif disponible est riche et renforcé par quelques recrues ciblées et l'essentiel c'est de se mettre au travail pour espérer combler le retard accusé, surtout que le sérieux et l'envie des joueurs, il faut l'avouer très affectés par ce qui s'est passé, ont été retrouvés.

Pensez-vous que le retard accusé dans la préparation risque de mettre l'équipe en difficulté?

Scientifiquement oui car une bonne préparation pour pouvoir bien entamer la saison nécessite au moins six semaines ponctuées par cinq à six tests amicaux pour évaluer la progression du groupe et remédier à certaines défaillances. Or, l'USM n'a débuté que le 17 juillet et n'a disputé qu'un seul match amical contre l'ESM. Durant cette semaine qui nous sépare de notre premier match face au ST, d'ailleurs mieux préparé, on va essayer de composer avec les moyens du bord pour choisir les joueurs les plus en forme et qui s'adapteront le mieux avec la tactique préconisée. Ce sera vraiment difficile et serré, mais on n'a pas le choix, il faut avoir l'audace pour tout tenter.

Sur quels objectifs vous êtes-vous mis d'accord avec El Belli et son comité?

L'USM reste toujours une grande école que les entraîneurs les plus huppés souhaitent entraîner. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai accepté l'offre d'El Belli lorsqu'il m'a contacté. De plus, l'équipe qui a créé la sensation lors de la saison écoulée sera capable avec plus de travail, d'application et d'humilité de retrouver au fil des journées son jeu, limpide et structuré pour aspirer à un classement honorable derrière les quatre prétendants habituels.