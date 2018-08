Tunisie: Une nette amélioration des revenus

Au niveau sectoriel, on remarque une évolution positive qui a touché la majorité des secteurs d'activités.

Sept des neuf secteurs concernés ont vu leurs revenus augmenter. Selon la Bvmt, le secteur du Pétrole et Gaz a réalisé la plus forte progression avec un taux de 25,9%, suivi par le secteur des industries de 18,6%, contre une baisse des revenus du secteur des télécommunications de 25,1%.

Performance des banques

Pour le secteur financier, le Produit net bancaire des 12 banques cotées à la Bourse a augmenté de 25,6% et a atteint 2.050 MDT à fin juillet 2018. En ce qui concerne le leasing, la progression est de 25,6% pour les six sociétés cotées, soit un revenu de 217 MDT. Pour le secteur des assurances, les quatre compagnies cotées ont réalisé 439 MDT de primes émises au premier semestre 2018, en augmentation de 5,8%.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, les trois grands groupes opérant dans l'agroalimentaire, soit Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT, ont réalisé un revenu de 1.866MDT, soit +13,8% d'évolution. De même, les revenus des quatre concessionnaires automobiles cotés à la Bourse ont atteint 541 MDT, en évolution de +4,42%.

Au niveau du secteur des services aux consommateurs, deux enseignes de grande distribution sont cotées en Bourse, à savoir Monoprix et Magasin Général, affichant un chiffre d'affaires global de 706 MDT, en augmentation de 4,1% au premier semestre 2018.

La même source indique que les sous-secteurs ont également réalisé une évolution positive, soit+33%. Ainsi, le sous-secteur des biens et services industriels a réalisé une augmentation de 25,3%, celui des voyages et loisirs de 23,4% et des banques de 20,2%.

Des sous-secteurs en difficulté

D'un autre côté, le sous-secteur des produits ménagers et de soins personnels a enregistré une baisse de ses revenus de 8,8%.

Le Tunindex en progression de 28,29%

D'après la Bvmt, le Tunindex a enregistré une progression de 28,29% durant le premier semestre 2018 contre une hausse limitée à 9,73% durant la même période de 2017. Pour l'indice Tunindex 20, on affiche la même tendance, soit +31,43% au premier semestre 2018 contre une évolution de 14,35% au premier semestre 2017.

La même source précise que 11 des 13 indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture du premier semestre 2018. Les banques se trouvent en tête avec un indice en évolution de +36,20%, suivies par l'agro-alimentaire et les boissons (+34,84%) et les Sociétés Financières (+34,52%). Mais une baisse a été enregistrée pour l'indice du Bâtiment et Matériaux de Construction de 8,66%), ainsi que pour l'indice des Produits Ménagers et de Soins Personnels de 2,94%.