Algérie: Plus de 300 participants aux Journées de médecine physique d'Oran

Les participants à ces journées interviendront aussi sur la douleur de l'appareil locomoteur, la paralysie cérébrale, l'hémophilie, l'ostéoporose, la vessie neurologique, la pathologie sportive et le handisport, la posturologie, l'auriculothérapie, la mésothérapie, la podologie et la kinésithérapie.

Une dizaine de pathologies sera abordée dans le cadre de cette nouvelle édition qui se tiendra les 22 et 23 septembre au complexe balnéaire des "Andalouses" (Oran), a indiqué Pr. Layadi, également médecin-chef du service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle du CHUO.

Oran — Plus de 300 spécialistes sont attendus à la 3ème édition des Journées de médecine physique et de réadaptation du Centre hospitalo-universitaire d'Oran (CHUO) prévue en septembre prochain, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

