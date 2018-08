Algérie: 15 partis politiques lancent l'initiative de "La continuité pour la stabilité et la réforme"

Etaient présents également à cette rencontre les dirigeants des partis de l'Algérie de Demain, du Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD), d'Ennour El Djezairi, du parti national pour la solidarité et le développement (PNSD), du Mouvement de l'entente nationale (MEN), ainsi que les cadres représentants d'autres partis.

Répondant aux questions des journalistes, M. Sahli a fustigé la qualification des partis réunis de "microscopiques", affirmant que ces formations politiques "naissantes" représentaient 25 députés au Parlement, 2700 élus locaux et plus de 1.5 millions de votes électorales durant les dernières élections législatives et locales". "C'est là un stéréotype véhiculé par les médias", a-t-il estimé.

Alger — Quinze (15) partis politiques ont annoncé, mercredi à Alger, le lancement d'une initiative dite "La continuité pour la stabilité et la réforme", soutenant le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika et l'appelant à se représenter pour un nouveau mandat à la tête de l'Algérie.

