Tunisie: Ces «autonomes» qui décident de partir

La fuite des cerveaux se féminise

Néanmoins, un mouvement migratoire d'une nouvelle catégorie de femmes devient de plus en plus visible, de plus en plus important. L'on parle de la migration de femmes dites « autonomes », dont les prémices ont vu le jour, il y a plus d'une trentaine d'années. Et par « autonome », l'on entend, étudiante ou employée. En 2006, les femmes cadres, chefs d'entreprises ou exerçant une profession libérale ne représentaient que 9% du total des compétences tunisiennes à l'étranger. Actuellement, ce pourcentage n'a vraiment pas évolué et son augmentation reste insignifiante (1% seulement). Que cacherait alors la migration féminine ? Quelles en sont les causes probables ?

Tout d'abord, il est à noter que l'Europe est la destination adulée des Tunisiennes, avec plus de 86% du total des femmes tunisiennes résidentes à l'étranger. Un fait pas surprenant, puisque l'Europe reste la première destination également des Tunisiens de la gent masculine. Une répartition des flux migratoires des Tunisiens, selon le genre, révèle que les Etats-Unis et l'Allemagne dominent le podium de la migration féminine, avec un pourcentage des femmes qui s'élève à 43% contre 41% du total de la population tunisienne qui y réside. En termes d'effectifs, c'est la France qui se taille la part du lion avec plus de 279 mille Tunisiennes. Elle concentre ainsi plus de 58% de l'ensemble de la diaspora féminine à travers le monde. La femme tunisienne est également présente dans l'Afrique subsaharienne et elle y représente 24% des Tunisiens résidents en Afrique. Autant dire que la mobilité des Tunisiennes s'est bien développée, ces dernières décennies. Dépassant toutes les frontières dans les quatre coins du monde, la femme a désormais affirmé sa libre mobilité. Même si les pourcentages révèlent une migration différenciée, la féminisation n'a pas seulement touché le mouvement migratoire en termes de chiffres, mais la nature du statut des ressortissantes. « Autonomes », qu'elles soient actives ou étudiantes, mariées ou célibataires, les femmes tunisiennes qui foulent, pour la première fois, le sol français représentent le tiers des arrivées tunisiennes en France.

S'affirmer à l'étranger ?

Selon les chiffres officiels, la fréquence de l'arrivée des femmes tunisiennes autonomes a augmenté. Toutefois elle demeure la plus faible parmi les communautés féminines émigrantes en France, notamment subsahariennes et maghrébines. Mais si la migration des femmes « autonomes » dénote d'une liberté de la mobilité, elle reflète néanmoins une liberté frelatée. Un rapport sur la migration des Tunisiens, publié en 2016, conjointement par l'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) et l"Organisation internationale pour les migrations (OIM), révèle que « les Tunisiennes qualifiées émigrent pour des raisons socioculturelles plutôt qu'économiques ». Plus encore, lorsque ces femmes sont autonomes dans leur propre pays, elles s'installent plus facilement dans les pays d'accueil. Sarra, une trentenaire habitant la banlieue nord de Tunis, a récemment décidé de quitter un poste avec un salaire respectable, un appartement qu'elle vient de s'octroyer par crédit immobilier, une voiture et une famille, bref elle laisse tout derrière elle, pour s'installer à Paris. Le déclic était son divorce. « Je veux vivre librement sans aucune contrainte ou pression sociales. Personne ne peut subir la « stigmatisation » de la société à un très jeune âge», explique-t-elle. Pour Sarra, le départ est un moyen de fuir la société. Aspirant à une vie plus indépendante, l'émigration pour Sarra est une échappatoire. Pour d'autres jeunes femmes, l'émigration est le moyen pour valoriser leurs qualifications. Elles estiment que leur parcours sera plus brillant en dehors de leurs frontières. Il s'agit, en fait, de femmes médecins, ingénieurs, chercheuses, enseignantes... qui ont cherché à fuir un marché à dominance masculine. Il reste à savoir quelles répercussions aura cette migration de femmes « autonomes » sur la société tunisienne ? Ne serions-nous pas en train de perdre nos compétences féminines à tout jamais ?

Auteur : Marwa Saidi

Ajouté le : 16-08-2018